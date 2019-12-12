Trabzonspor'da kadroda yer almayanlar antrenman yaptı
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda bugün İsviçre'nin Basel takımıyla karşılaşacak Trabzonspor'da, maç kadrosunda yer almayan futbolcular antrenman yaptı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda Anthony Nwakaeme, Obi Mikel, Joao Pereira, Alexander Sörloth, Jose Sosa ve Filip Novak, yardımcı antrenörler eşliğinde ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı.
Antrenman, dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları ile sona erdi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Basel maçı öncesi konuştu...
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle