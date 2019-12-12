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Futbol
12.12.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a müjde

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Yaşadığı ağır sakatlığın ardından tedavisi devam edem Abdülkadir Ömür'den iyi haber geldi.

Menisküs bölgesinden geçirdiği ağır sakatlık sonrasında Almanya'da ameliyat olan Abdülkadir Ömür, Trabzon'a geri gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde yeniden Almanya'ya giden ve rehabilitasyon sürecine giren 20 yaşındaki sağ kanattan sevindiren haberler gelmeye başladı.

Sezonu kapatması beklenen Ömür ile ilgili doktorları büyük bir gelişim kaydettiklerini söyledi. Mart ayında oynamayı beklediğini dile getiren genç futbolcunun beklenenden daha erken bir zamanda formasına kavuşacağı belirtildi. (Takvim)

Abdülkadir Ömürden Trabzonspora müjde

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