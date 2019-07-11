Trabzonspor'da baÅŸkan Ahmet AÄŸaoÄŸlu'na forma satÄ±ÅŸ desteÄŸi
Â Trabzon'da dÃ¼n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± forma satÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu'na, bordo-mavili takÄ±mÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Ãœnal Karaman ve futbolcular destek verdi.Â
TS Club Sadri Åžener MaÄŸazasÄ±'nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± forma satÄ±ÅŸ kampanyasÄ±nÄ± bugÃ¼n Medical Park StadÄ±'nda bulunan TS Club MaÄŸazasÄ±'nda sÃ¼rdÃ¼ren baÅŸkan Ahmet AÄŸaoÄŸlu'na, A takÄ±m futbolcularÄ± ve teknik ekip sÃ¼rpriz yaptÄ±.
Teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman ve bordo-mavili futbolcular, baÅŸkan Ahmet AÄŸaoÄŸlu ile forma satÄ±ÅŸÄ±nda bulundu.Â
Bu sÄ±rada baÅŸkan Ahmet AÄŸaoÄŸlu, NijeryalÄ± oyuncu Ogenyi Onazi, bordo-mavili takÄ±ma yeni transfer olan vatandaÅŸÄ± Obi Mikel ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ konuÅŸurken telefonu aldÄ±.Â
AÄŸaoÄŸlu, Obi Mikel'den 150 forma sÃ¶zÃ¼ aldÄ±. Daha sonra A takÄ±m futbolcularÄ± da 2 bin 661 forma satÄ±n alarak AÄŸaoÄŸlu'nun baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanyaya ve kulÃ¼bÃ¼n forma satÄ±ÅŸlarÄ±na destek oldu.Â
BaÅŸkan Ahmet AÄŸaoÄŸlu, futbolcular ile teknik heyetin TS Club MaÄŸazasÄ±'na geleceÄŸinden haberdar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â
"SaÄŸ olsunlar hocam ve arkadaÅŸlar bÃ¼yÃ¼k bir sÃ¼rpriz yaptÄ±lar. MÃ¼thiÅŸ bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ oldu. TaraftarlarÄ±mÄ±zla burada yan yana, biz bize, omuz omuzayÄ±z. Her ÅŸey Ã§ok mÃ¼kemmel. Trabzonspor'un vermesi gereken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ verdik. AÅŸÄ±rÄ± mutluyum. Ä°nanÄ±lmaz keyif alÄ±yorum. Bunca yÄ±lÄ±mÄ± galiba farklÄ± yerlerde boÅŸuna harcamÄ±ÅŸÄ±m. Ya kasiyer ya da satÄ±ÅŸ alanÄ±nda yetiÅŸtirmeliydim kendimi. Sevdim bu iÅŸi. OyuncularÄ±n geleceÄŸinden de haberim yoktu."Â
Teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman ise "Bu kulÃ¼bÃ¼n bÃ¶yle bir baÅŸkanÄ± varsa tabii ki asla yalnÄ±z bÄ±rakmayÄ±z. Her zaman baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±ndayÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.Â
AÄŸaoÄŸlu da bu aÃ§Ä±klamalarÄ±n ardÄ±ndan Karaman'a 'Aslan hocam' diyerek sarÄ±ldÄ±.
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