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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Futbol
11.07.2019 - 17:02, Son GÃ¼ncelleme:

Trabzonspor'da baÅŸkan Ahmet AÄŸaoÄŸlu'na forma satÄ±ÅŸ desteÄŸi

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Trabzonspor'da baÅŸkan Ahmet AÄŸaoÄŸlu'na forma satÄ±ÅŸ desteÄŸi

Â Trabzon'da dÃ¼n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± forma satÄ±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Ahmet AÄŸaoÄŸlu'na, bordo-mavili takÄ±mÄ±n teknik direktÃ¶rÃ¼ Ãœnal Karaman ve futbolcular destek verdi.Â

TS Club Sadri Åžener MaÄŸazasÄ±'nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± forma satÄ±ÅŸ kampanyasÄ±nÄ± bugÃ¼n Medical Park StadÄ±'nda bulunan TS Club MaÄŸazasÄ±'nda sÃ¼rdÃ¼ren baÅŸkan Ahmet AÄŸaoÄŸlu'na, A takÄ±m futbolcularÄ± ve teknik ekip sÃ¼rpriz yaptÄ±.

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Teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman ve bordo-mavili futbolcular, baÅŸkan Ahmet AÄŸaoÄŸlu ile forma satÄ±ÅŸÄ±nda bulundu.Â 

Bu sÄ±rada baÅŸkan Ahmet AÄŸaoÄŸlu, NijeryalÄ± oyuncu Ogenyi Onazi, bordo-mavili takÄ±ma yeni transfer olan vatandaÅŸÄ± Obi Mikel ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ konuÅŸurken telefonu aldÄ±.Â 

AÄŸaoÄŸlu, Obi Mikel'den 150 forma sÃ¶zÃ¼ aldÄ±. Daha sonra A takÄ±m futbolcularÄ± da 2 bin 661 forma satÄ±n alarak AÄŸaoÄŸlu'nun baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanyaya ve kulÃ¼bÃ¼n forma satÄ±ÅŸlarÄ±na destek oldu.Â 

BaÅŸkan Ahmet AÄŸaoÄŸlu, futbolcular ile teknik heyetin TS Club MaÄŸazasÄ±'na geleceÄŸinden haberdar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â 
"SaÄŸ olsunlar hocam ve arkadaÅŸlar bÃ¼yÃ¼k bir sÃ¼rpriz yaptÄ±lar. MÃ¼thiÅŸ bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ oldu. TaraftarlarÄ±mÄ±zla burada yan yana, biz bize, omuz omuzayÄ±z. Her ÅŸey Ã§ok mÃ¼kemmel. Trabzonspor'un vermesi gereken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ verdik. AÅŸÄ±rÄ± mutluyum. Ä°nanÄ±lmaz keyif alÄ±yorum. Bunca yÄ±lÄ±mÄ± galiba farklÄ± yerlerde boÅŸuna harcamÄ±ÅŸÄ±m. Ya kasiyer ya da satÄ±ÅŸ alanÄ±nda yetiÅŸtirmeliydim kendimi. Sevdim bu iÅŸi. OyuncularÄ±n geleceÄŸinden de haberim yoktu."Â 

Teknik direktÃ¶r Ãœnal Karaman ise "Bu kulÃ¼bÃ¼n bÃ¶yle bir baÅŸkanÄ± varsa tabii ki asla yalnÄ±z bÄ±rakmayÄ±z. Her zaman baÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±ndayÄ±z." ifadelerini kullandÄ±.Â 

AÄŸaoÄŸlu da bu aÃ§Ä±klamalarÄ±n ardÄ±ndan Karaman'a 'Aslan hocam' diyerek sarÄ±ldÄ±.

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Trabzonsporda baÅŸkan Ahmet AÄŸaoÄŸluna forma satÄ±ÅŸ desteÄŸi

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