Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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4 büyükler arasındaki unutulmayan transfer çalımları!
Galatasaray'a gitmesine kesin gözüyle bakılan Kosovalı golcü Vedat Muriç'in transferinde Fenerbahçe eşi benzeri görülmemiş bir manevra yaptı ve işi bitirdi. İstanbul devlerinin Vedat Muriç savaşı, akıllara 4 büyükler arasındaki transferin gözde isimlerini getirdi. Yakın döneme damga vuran unutulmaz transfer çalımlarını sizler için derledik.
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1
4 büyükler arasındaki ezeli rekabet, sadece sahada değil, transfer dönemlerinde de sürüyor. Vedat Muriç için yaşanan Galatasaray-Fenerbahçe kapışmasında, Sarı-Lacivertliler ezeli rakibine son dakika çalımı attı. Kosovalı'nın menajeri Haluk Canatar, Galatasaray ile anlaştıklarını, Rizespor ile bonservis sorununun çözülmesini beklediklerini ifade etmişti.
2
Cim Bom, Kosovalı golcünün forma numarasını bile belirlemiş, taraftarlar da KAP açıklamasını beklemeye başlamıştı. Ancak tam bu noktada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç devreye girdi. Ali Koç’un başrolü oynadığı operasyonun ardından Fenerbahçe hem önemli bir golcüyü kadrosuna kattı, hem de Galatasaray’dan Emre Akbaba’nın rövanşını aldı.
3
Vedat Muriç transferi ne ilk, ne de son... Formayı giymesine rağmen ezeli rakibe imza atanlar, transfer olmak için kadro dışı kalmayı göze alanlar... İşte Süper Lig'in yakın tarihinde 4 büyüklerin uğrunda transfer yarışı verdikleri yıldızlar.
4
Mehmet Topuz / Fenerbahçe & Beşiktaş
Şüphesiz ki başlığı okuduktan itibaren aklınıza gelen ilk isim Mehmet Topuz... Kayserispor’da gösterdiği performansla 2009-2010 yaz transfer döneminin gözdesi haline gelen Mehmet Topuz, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getirmişti. Siyah-beyazlı takımla anlaşan Mehmet’in Beşiktaş formasıyla verdiği poz, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
5
Beşiktaş yöneticileriyle yaptığı görüşmeden sonra Mehmet Topuz’un, siyah-beyazlı takımda oynamasına kesin gözüyle bakılırken, başarılı futbolcuyu isteyen bir başka kulüp olan Fenerbahçe, bu transferden vazgeçmedi. Başkan Aziz Yıldırım’ın transfer sürecinde bizzat devreye girdiği Mehmet için Fenerbahçe, Kayserispor’la her konuda el sıkıştı.
6
Beşiktaş ise futbolcuyla anlaşırken Kayserispor’la bonservis bedeli konusunda bir mutabakata varamadı. Kayserispor’la anlaştıktan sonra Mehmet’i de ikna eden Aziz Yıldırım, 12 Haziran 2009’da gizli bir şekilde özel uçakla Kayseri’den İstanbul’a getirdiği futbolcuyu, Fenerbahçe’ye kazandırdı.
7
Pier Van Hooijdonk / Fenerbahçe & Galatasaray
2003-2004 transfer sezonunda futbolseverlerin aklında tek bir soru vardı: Pierre van Hooijdonk'u kim transfer edecek? Galatasaray ve Fenerbahçe, yıldız futbolcuyu kadrolarına katmak için kıyasıya bir yarışın içine girdi.
Transfer için ilk Galatasaray devreye girip, aylarca Hooijdonk'la görüşse de, Hollandalı'nın Fenerbahçe'ye imza atması gündemi uzun süre meşgul etti. Süper Lig'e Fenerbahçe formasıyla damga vuran yıldız futbolcu, Galatasaraylı taraftarların içinde bir ukte olarak yer etti.
8
Erkan Zengin / Trabzonspor & Fenerbahçe
'Fenerbahçe'den başka bir takımda oynamam' demesine rağmen Trabzonspor'a transfer olan Erkan Zengin'in bu sözleri akıllara Mehmet Topuz'u getirdi. Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve teknik direktör Ersun Yanal, İsveç'e giderek yıldız futbolcu ile görüştü.
Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Erkan'ı ikna eden Hacıosmanoğlu, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye önemli bir transfer çalımı atmış oldu.
9
İlhan Mansız / Beşiktaş & Galatasaray
Türk futbolunun en özel anlarından biri olan 2002 Dünya Kupası'nda Senegal'e karşı attığı altın golle hafızalara kazınan İlhan Mansız, 2001 yılında Beşiktaş ve Galatasaray'ı karşı karşıya getirdi. İlhan için Galatasaray sözleşme imzalama aşamasına kadar geldi ancak son anda atak yapan Beşiktaş golcü oyuncuyu kaptı.
10
Alper Potuk / Fenerbahçe & Galatasaray
Eskişehirspor'da sergilediği performansla büyük takımların Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi haline gelen Alper Potuk, iki devi karşı karşıya getirmişti. Galatasaray, KAP'a görüşmelere başlandığını açıklasa da transfer Fenerbahçe'nin lehine bitti. Sarı Lacivertli ekip, 6.250.000 Euro ve Bienvenu karşılığında Alper Potuk'a 5 yıllık imza attırmıştı.
11
Tolgay Arslan / Beşiktaş & Trabzonspor
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında adeta açık artırmaya dönen Tolgay Arslan transferinden zaferle ayrılan taraf Siyah-Beyazlı kulüp oldu. Gün içerisinde Trabzonspor yönetimiyle görüşüp anlaşan Tolgay, son dakikada Beşiktaş cephesinden gelen teklifi kabul etti.
12
Trabzonspor'un devre dışı kalmasının hemen ardından Beşiktaş cephesi, Tolgay ve babasıyla detayları görüştü. Daha önce Hamburg'la kesin anlaşma sağlayan Siyah-Beyazlılar, Tolgay'dan 'Tamam' yanıtını alınca, transferde mutlu sona ulaştı.
13
İbrahim Toraman / Beşiktaş & Galatasaray & Fenerbahçe
Dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Beşiktaş Başkanı Serdar Bilgili ve Galatasaray Başkanı Özhan Canaydın, 2004 yılında Gaziantepspor'un gelecek vaad eden stoperi İbrahim Toraman'ı transfer etmek için transfer yarışına girdiler.
Kazanan ise Siyah Beyazlı ekip oldu. Beşiktaş, genelde bonservisi elinde futbolcuları transfer etmeye çalıştığı dönemde İbrahim Toraman için Antep'e 3 milyon Euro ödedi.
14
Mehmet Ekici / Fenerbahçe & Beşiktaş
Mehmet Ekici'nin Fenerbahçe'ye gelişi oldukça zor bir süreç olmuştu. Dönemin Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Beşiktaş ile anlaşmaya vardıklarını açıklasa da Fenerbahçe'ye transfer olmak isteyen Ekici, yarım sezon forma giymedi, Trabzon'da kadro dışı kalmayı göze aldı.
Bu karmakarışık süreç sonunda Beşiktaş'a transfer olmayı kabul etmeyen Mehmet Ekici, Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu.
15
Çağdaş Atan / Beşiktaş & Galatasaray
Denizlispor’da yıldızı parladıktan sonra Galatasaray'a transfer olması beklenen Çağdaş Atan, Beşiktaş'ın yolunu tuttu. 2004 yılında Sarı Kırmızılı formayla poz veren başarılı stoper, Beşiktaş'la sözleşme imzaladı.
16
Ahmed Hassan / Beşiktaş & Galatasaray
Gençlerbirliği formasıyla fırtınalar estiren Mısırlı Ahmed Hassan, Galatasaray'la anlaştığı iddia edilse de transferi bitiren Beşiktaş oldu. Bir gece yarısı Galatasaray'ın yıldız oyuncuyla anlaştığı belirtilse de Ahmed Hassan, Florya yerine Fulya'nın yolunu tuttu.
17
Emre Akbaba / Galatasaray & Fenerbahçe
Fenerbahçe, Emre Akbaba için Alanyaspor'la anlaşmaya varsa da milli futbolcunun tercihi Galatasaray'dan yana oldu. Sarı-kırmızı renklere gönül veren Emre Akbaba, kendisi ile ilgilenen Fenerbahçe’ye “Galatasaray’dan başka takıma gitmem” mesajını yolladı ve Sarı Kırmızılı ekibin yolunu tuttu.
18
Vedat Muriç / Fenerbahçe & Galatasaray
Transfer gündemine damga vuran Vedat Muriç'in Galatasaray'a transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Cimbom'a gitmek isteyen Muriç de kendisini bırakmayan yönetimine sosyal medyadan rest çekip, kulübüyle transfer tercihleri ayrı olduğundan sözleşmesi bitene kadar Rize'de kalacağını açıklamıştı.
Ancak devreye Ali Koç, ve Semih Özsoy girdi. Birkaç gün önce Rize’de bir yıl daha oynayacağını belirtip transfer meselesini kapattığını açıklayan Muriç, bu zirvenin ardından rotasını Kadıköy’e çevirdi. Kosovalı golcü, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşmeye imza attı, aylardır süren transfer kapışmasında gülen taraf Sarı Lacivertli ekip oldu.
19
Berkant Göktan / Galatasaray & Fenerbahçe & Beşiktaş
Bayern Münih alt yapısının en büyük yeteneklerinden birisi olarak görülen Berkant Göktan, henüz 16 yaşında A takım kadrosuna girmeyi başarmıştı. Henüz 18 yaşındayken Manchester United karşısında forma giyen, Ümit Milli Takım'da harikalar yaratan Berkant için, 3 büyükler 2001 yazında transfer yarışına girdi.
Genç yetenek Berkant, Lucescu'lu Galatasaray'a imza attı.
20
Servet Çetin / Fenerbahçe & Galatasaray
Ümit Milli Takımın vazgeçilmez ismi olan Servet Çetin, Denizlispor forması altında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve İstanbul devlerini peşine takmıştı. Uzun süren görüşmelerin ardından Servet'in yeni durağı Fenerbahçe oldu.
21
3 yıl boyunca Fenerbahçe'de forma giyen Servet, önce Sivasspor'a, sonra da Galatasaray'a transfer oldu. Yıllar sonra Galatasaray'a imza atan Servet, transferin an meselesi olduğundan bahsetmiş ve "Denizli ile 3 yıllık anlaşmamın ilk yılı bittiğinde Galatasaray istemişti. Ben de bu transferin bittiğini biliyordum. O zamanda Milli Takım kampındaydım. Bana 'Büyük bir ihtimalle Galatasaray’la anlaştık' denildi, ben de 'Hayırlısı olur inşallah' dedim.
Benim dışımda gelişen olaylardan bu transfer gerçekleşmedi. Sonra hemen akabinde, yine benim dışımda gerçekleşen bir gelişmeyle Fenerbahçe’ye transferim oldu." ifadelerini kullanmıştı.
22
Önder Turacı / Fenerbahçe & Galatasaray
Galatasaray ve Fenerbahçe, 2004 yılında Standart Liege forması giyen Önder Turacı'nın peşine düştü. Galatasaray'ın gurbetçi sağ beki transfer etmesi an meselesiyken Önder, kendisini 4 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
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Yıllar sonra Galatasaray'la ön protokol yaptığını açıklayan Önder, ''Ben Fenerbahçe'ye gelmeden önce G.Saray ile ön protokol imzalamıştım. Ancak Liege'den bonservisimi alırlarsa geçerli olacaktı. 1 yıl boyunca beni takip etmişlerdi.
Fakat bonservisimi onlardan önce F.Bahçeli yönetici Hakan Bilal Kutlualp, Liege'e gelerek aldı. Yaklaşık 1 saatte bütün işleri çözerek beni Fenerbahçeli yaptı. İyi ki de yapmış.'' ifadelerini kullanmıştı.
24
Mondragon / Galatasaray & Beşiktaş
2001-2002 sezonunun başında Galatasaray, Mondragon'u Metz'den kiralamış ve kaleciden memnun kalan sarı-kırmızılı yönetim oyuncunun bonservisini almak istemişti. Ancak tıpkı Mehmet Topuz transferinde Fenerbahçe'nin yaptığı gibi araya son anda giren Beşiktaş, Mondragon'u almak istemiş ve bunun için kulübü Metz'le anlaşmıştı.
Transferi oldu bittiye getirmek isteyen Beşiktaş tıpkı Topuz transferindeki gibi haberi ajanslara geçmiş, resmi sitesinde duyurmuş hatta borsaya bile bildirmişti.
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Mondragon Beşiktaş'ta oynamak istemiyor ve Galatasaray forması giymek istiyordu. Kolombiyalı kaleci "Kulübümle anlaşmaya çalışın" diyerek Sarı Kırmızılı yönetime yol göstermiş ve Metz'i ikna etmeyi başarmıştı. Galatasaray Mondragon'u kadrosuna kattıktan sonra Beşiktaş yönetimi de "Bizi istemeyeni biz hiç istemeyiz" açıklamasını yapmıştı.
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Ersan Adem Gülüm / Beşiktaş & Galatasaray
Adanaspor'daki performansıyla dikkat çeken Ersan Gülüm, Galatasaray ve Beşiktaş'ı karşı karşıya getirdi. Galatasaray, Adanaspor'la anlaşmaya varsa da, son anda araya giren Beşiktaş, başarılı stoperi kaptı ve ezeli rakibine çalım attı.
27
Miroslav Stoch / Fenerbahçe & Galatasaray
Chelsea altyapısında yetişip, kiralık gittiği Twente’yi Hollanda Ligi’nde şampiyonluğa taşıyan Miroslav Stoch, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi birbirine düşüren isimlerden. ‘Transfer sihirbazı’ Haldun Üstünel, bizzat Stoch operasyonunu yürütse de araya giren Fenerbahçe, Slovak futbolcuyu ezeli rakip Galatasaray’ın elinden almıştı.
28
Yusuf Şimşek / Beşiktaş & Trabzonspor
Ersun Yanal döneminde Trabzonspor'un istediği, Bordo-Mavililer'in kamp yaptığı otele kadar gelip imzadan hemen önce Beşiktaş ile anlaşan Yusuf Şimşek, son yılların en büyük çalımlarından.
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Türk futbolunun en yetenekli isimlerinden biri olarak hep göz dolduran Yusuf, aynı günde hem Trabzonspor hem de Beşiktaş ile masaya oturdu, ortalık karıştı. Son gülen Beşiktaş olurken, taraflar 1,5 yıllığına anlaştı.
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Hamit Altıntop / Galatasaray & Fenerbahçe & Beşiktaş
Yerli basını uzun süre meşgul eden Hamit Altıntop, Bayern Münih ve Real Madrid gibi devlerin formasını giyse de ismi her zaman 3 büyüklerle anıldı. Real Madrid'de oynadığı dönem ayrılmayı kafasına koyan gurbetçi yıldız için yine 3 büyükler sıraya girdi. Fatih Terim faktörü, yıldız futbolcunun tercihini Galatasaray'dan yana kullanmasını sağladı.
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Tuncay Şanlı / Fenerbahçe & Galatasaray
Sakaryaspor'un genç yıldızı Tuncay Şanlı, hırsı, gol yollarındaki başarısı ve bitmek bilmeyen enerjisi nedeniyle genç yaşta dikkat çekmeyi başarmıştı. Dönemin Sakaryaspor Asbaşkanı Ömer Yazıcı, “Galatasaray’la parada anlaşmaya çok yakınız. Yüzde 99 imza olur” demesine rağmen 20 yaşındaki yıldız, tercihini Fenerbahçe'den yana kullandı.
2002-2007 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Tuncay, adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı.
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Gökhan Gönül / Fenerbahçe & Galatasaray
Transfer gündeminin göze batan isimlerinden olan Gençlerbirliği OFTAŞ'ın sağ kanat oyuncusu Gökhan Gönül, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren isimlerden. OFTAŞ'ın Süper lig'e çıkmasında büyük katkı sağlayan Gökhan, Galatasaray'a transfer olmak üzereyken Fenerbahçe'ye imza attı ve yaklaşık 10 yıl sarı lacivertli ekibin formasını giydi.
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Ozan Tufan / Fenerbahçe & Beşiktaş
Bursaspor'da gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Ozan Tufan, genç yaşında 3 büyükleri ve Avrupa devlerini peşine taktı. Bursaspor'da beraber çalıştığı Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta olması nedeniyle Siyah Beyazlı ekibe imza atması konuşulan Ozan'ın yeni durağı Fenerbahçe oldu.Sarı Lacivertli ekip, genç Ozan'ı kadrosuna katmak için Bursaspor'a 7 milyon Euro bonservis ödedi.