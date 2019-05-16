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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
16.05.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Tiago Pinto sözleşmesini tek taraflı feshetti

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Tiago Pinto sözleşmesini tek taraflı feshetti

MKE Ankaragücü'nün Portekizli futbolcusu Tiago Pinto sözleşmesini tek taraflı feshetti.

MKE Ankaragücü'nün Portekizli futbolcusu Tiago Pinto sözleşmesini tek taraflı feshederken, yönetim kurulu, kulübü karıştırmaya çalışanların yöneticileri zor duruma düşürmek için yoğun uğraşlar içinde olduğunu savundu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gelinen noktada kritik Demir Grup Sivasspor maçı öncesi maddi ve manevi anlamda kulübümüzü karıştırmaya çalışan kişi ve kişilerin zor duruma düşmemiz için ciddi derecede yoğun uğraşlar verdiğini net bir şekilde görüyoruz." görüşü paylaşıldı.

Sponsorluk anlaşmalarından sezon başından bu yana herhangi bir ücretin kulübe aktarılmadığı, kulüp adına gerekli ödemelerin yönetim kurulunun şahsi maddi destekleriyle yapıldığı aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

Süper Lig ekibinin 6 puanı silinebilir
Süper Lig ekibinin 6 puanı silinebilir

"Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonunun ikinci devresinde transfer yasağı kaldırılmış ve yeni bir kadro kurularak ikinci devrede bambaşka bir takım oluşturulmuştur. Bu transferlerde futbolculara ödenen peşinatlar ise yönetim kurulumuz tarafından karşılanmıştır. Gelinen noktada kritik Demir Grup Sivasspor maçı öncesi maddi ve manevi anlamda kulübümüzü karıştırmaya çalışan kişi ve kişilerin zor duruma düşmemiz için ciddi derecede yoğun uğraşlar verdiğini net bir şekilde görüyoruz. Bu bağlamda Demir Grup Sivasspor maçı öncesi taraftarlarımızdan bu karşılaşmaya odaklanarak stadyumda son düdük çalana kadar takımımıza destek vermesini bekliyor ve tüm taraftarlarımızı pazartesi günü oynayacağımız mücadeleye bekliyoruz."

Tiago Pinto sözleşmesini tek taraflı feshetti

- Pinto'dan tek taraflı fesih

MKE Ankaragücü'nün sezon başında bonservis bir şekilde kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu Tiago Pinto, kulüple olan görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı için sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Pinto ile yapılan görüşmeler sonrasında alacaklarıyla ilgili mutabakatın sağlanamadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2018 yılı aralık ayında alacaklarıyla ilgili kulübümüze ihtar çeken Tiago Pinto'ya gerekli ödemeyi o dönem yaparak kendisine ödenmesi gereken ücret aktarılmıştır. Spor Toto Süper Lig'in bitimine iki hafta kala yine alacaklarıyla ilgili kulübümüze ihtar çeken ve alacağının tamamının ödenmesini isteyen Tiago Pinto ile gerekli görüşmeler yapılmış fakat kendisiyle uzlaşılamamıştır. Kulübümüz, Tiago Pinto ile yaptığı son görüşmede kendisine 60 bin avro ödeme yapılabileceğini ve kalan 235 bin avroluk ücretin de 25 Mayıs tarihine kadar, yani 10 gün içerisinde yatırılacağını belirtmiştir. Pinto bu görüşme esnasında ligin bitimine iki hafta kala tüm ücretin yatmasında ısrarcı olarak kulübümüzden ayrılmış ve sözleşmesini tek taraflı feshetme yoluna başvurmuştur."

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