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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.05.2019 - 19:42, Son Güncelleme:

Süper Lig ekibinin 6 puanı silinebilir

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Süper Lig ekibinin 6 puanı silinebilir

Sivasspor maçından alacağı 1 puanla ligde kalmayı garantileyecek olan Ankaragücü büyük bir şokla karşı karşıya...

Başkent ekibinin başı büyük dertte... 2011'de formasını giyen Klukowski'ye olan 160 bin euroluk borç ödenmediği için FIFA'dan önümüzdeki günlerde Ankara ekibine 6 puan silme cezası gelebilir.

Oyuncunun ödemesi için verilen sürenin dolduğu ve son tarihin 3 Mayıs'ta geride kaldığı öğrenildi.

Benim idolüm Gökhan Gönül
"Benim idolüm Gökhan Gönül"

Konuyla ilgili Fanatik'e açıklamalarda bulunan Michael Klukowski, "Bu 9 yıldır süren bir konu ve bir türlü çözülmedi. Ankaragücü'nü alt liglere düştüğü zamanlarda hep idare ettim, transfer yapabilmeleri için birçok kez kolaylık yaptım ama onlar bana olan sözlerini tutmadı. En son verdiğimiz süre de doldu. Avukatım şu anda işlemleri başlattı ve bu sezon için Ankaragücü'ne 6 puan silme cezası gelmesi gündemde" dedi.

Klukowski, "Takımın şu anda içinde bulunduğu durumu iyi biliyorum. 6 puanları silinirse küme düşecekler, bunu da biliyorum. Ancak yapabileceğim bir şey yok. Bu konunun şimdiye kadar çözülmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig ekibinin 6 puanı silinebilir

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