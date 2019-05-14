Süper Lig ekibinin 6 puanı silinebilir
Sivasspor maçından alacağı 1 puanla ligde kalmayı garantileyecek olan Ankaragücü büyük bir şokla karşı karşıya...
Başkent ekibinin başı büyük dertte... 2011'de formasını giyen Klukowski'ye olan 160 bin euroluk borç ödenmediği için FIFA'dan önümüzdeki günlerde Ankara ekibine 6 puan silme cezası gelebilir.
Oyuncunun ödemesi için verilen sürenin dolduğu ve son tarihin 3 Mayıs'ta geride kaldığı öğrenildi.
Konuyla ilgili Fanatik'e açıklamalarda bulunan Michael Klukowski, "Bu 9 yıldır süren bir konu ve bir türlü çözülmedi. Ankaragücü'nü alt liglere düştüğü zamanlarda hep idare ettim, transfer yapabilmeleri için birçok kez kolaylık yaptım ama onlar bana olan sözlerini tutmadı. En son verdiğimiz süre de doldu. Avukatım şu anda işlemleri başlattı ve bu sezon için Ankaragücü'ne 6 puan silme cezası gelmesi gündemde" dedi.
Klukowski, "Takımın şu anda içinde bulunduğu durumu iyi biliyorum. 6 puanları silinirse küme düşecekler, bunu da biliyorum. Ancak yapabileceğim bir şey yok. Bu konunun şimdiye kadar çözülmesi gerekiyordu" ifadelerini kullandı.
MKE Ankaragücü'nün 21 yaşındaki genç kalecisi Altay Bahadır'ın, ilginç futbolculuk hikayesi...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle