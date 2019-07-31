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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)
31.07.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Türkiye'de artık daha çok futbol konuşulacak

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TFF Başkanı Nihat Özdemir: Türkiye'de artık daha çok futbol konuşulacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, "Türkiye’de artık daha çok futbol konuşulacak bir döneme gelmekteyiz" dedi.

Artvin'in Yusufeli ilçesine gelen TFF Başkanı Nihat Özdemir, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Türk futbolu için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Özdemir, "1 Haziran'dan itibaren Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçildim. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte göreve başladık. Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu ve diğer kurullarımızın tayinlerini yaparak hep birlikte göreve başladık. Türk futbolu için elimizden gelen bütün çalışmaları aralıksız olarak sürdürmekteyiz. Tabi buradaki en önemli konulardan bir tanesi, fikstürün çekilmesiydi. 17 Ağustos'ta Süper Lig ve diğer liglerimiz başlayacak" diye konuştu.

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'DAHA ÇOK FUTBOL KONUŞULACAK BİR DÖNEM'

Tüm takımların sezon hazırlıklarını sürdürdüğünü anlatan Başkan Özdemir, "Bütün hazırlıklar tamamlandı, fikstürlerin çoğu çekildi ve bütün takımlarımız şu anda kamplarda sezona hazırlık maçlarına başladılar. Hatta bazı takımlarımız Avrupa Ligi'nde veya Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlara da hızla hazırlanmaktalar. Çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Türk Milli Takımı'mızın İstanbul Vodafone Arena Stadı'nda, 7 Eylül'de Andorra ile maçı var. Bu şekilde hem ligler hem de 2020 Avrupa elemeleri için maçlar da başlamış olacak. Türkiye'de artık daha çok futbol konuşulacak bir döneme gelmekteyiz" ifadelerini kullandı.

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TFF Başkanı Nihat Özdemir: Türkiyede artık daha çok futbol konuşulacak

 

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