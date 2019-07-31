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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
Fotoğraflar: Süleyman ARAT - AA Spor
30 Temmuz 2019 - 23:52,

Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız isim sahayı terk etmek istedi...

Almanya'da düzenlenen Audi Kupası'ndaki ilk maçında Fenerbahçe, ev sahibi Bayern Münih'e 6-1 yenilirken, karşılaşmaya sarı lacivertli futbolcu ile taraftarlar arasında yaşanan kriz damga vurdu.

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Sarı-lacivertli takım, yarın Real Madrid ile üçüncülük maçı oynayacak, Bayern Münih ise Tottenham ile final müsabakasına çıkacak.

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Üçüncülük maçı Real Madrid ile

Fenerbahçe, yarın İspanya'nın Real Madrid takımıyla üçüncülük maçı yapacak.

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Bayern Münih'e farklı yenilen sarı-lacivertliler, İngiltere'nin Tottenham takımına 1-0 kaybeden İspanyol ekibiyle karşılaşacak. Finalde ise Bayern Münih ile Tottenham kozlarını paylaşacak.

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Üçüncülük maçı yarın TSİ 19.00'da, final müsabakası ise TSİ 21.30'da başlayacak.

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Türk taraftarlardan maça büyük ilgi 

Türk futbolseverler, karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. 

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Münih'teki Allianz Arena'da düzenlenen Audi Kupası'nda Fenerbahçe'nin maçını yaklaşık 15 bin Türk taraftar tribünden izledi.

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Tribünde Fenerbahçe formalı taraftarların yanı sıra milli takım ve diğer Türk kulüplerinin formalarını giyen taraftarlar da yer aldı.

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Fenerbahçe'nin efsaneleri Münih'te 

Sarı-lacivertli takımın tarihinde önemli yer tutan bazı futbolcular Almanya'ya geldi.

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Eski milli futbolcu Tuncay Şanlı, Brezilyalı Alex de Souza ve Hollandalı Pierre van Hooijdonk organizasyon kapsamında Münih'e gelerek müsabakayı tribünden takip etti.

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Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı Roberto Carlos da Real Madrid'in efsaneleri arasında Münih'e gelen isimlerden oldu.

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Hasan Ali'den zorunlu değişiklik 

Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, sakatlanarak oyundan çıktı.

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Mücadeleye ilk 11'de başlayan Hasan Ali, maçın 22. dakikasında sakatlanarak kenara geldi.

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Hasan Ali'nin yerine 24. dakikada Nabil Dirar oyuna dahil oldu. Fenerbahçe, mücadelede 1-0 geri düştüğü golü sahada 10 kişiyken yedi.

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Taraftar istedi Ferdi oyuna girdi 

Fenerbahçe taraftarlarının ismini tezahürat etmesinin ardından teknik direktör Ersun Yanal, genç oyuncu Ferdi Kadıoğlu'nu oyuna aldı.

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Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın 65. dakikasında saha kenarında ısınan 19 yaşındaki futbolcunun oyuna girmesi için tezahüratta bulundu.

Ferdi, 71. dakikasında Ozan Tufan'ın yerine oyuna girdi.

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Dirar'dan büyük hata 

Fenerbahçe'nin yediği 3. gole Nabil Dirar'ın büyük hatası neden oldu. 

Sakatlanan Hasan Ali'nin yerine oyuna 24. dakikada giren Dirar, 31. dakikada yenilen golde büyük bir hata yaptı.

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Faslı futbolcu, ceza sahası içinde topu ayağından çıkarmakta geç kalınca Müller'e kaptırdı ve sonrasında Bayern Münih'in golü geldi.

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Dirar sahayı terk etmek istedi 

Fenerbahçe taraftarı Faslı futbolcu Nabil Dirar'ı ıslıkla protesto etti.

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Maçın 70. dakikasında sol kanattan katıldığı atakta topun auta çıkmasına engel olamayan Dirar'a taraftarlar tepki gösterdi.

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Müsabakanın 73. dakikasında topu alan Dirar, tribünlerden yükselen protesto seslerinin ardından meşin yuvarlağı taca atarak oyundan çıkmak istedi.

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Ancak teknik ekip ve diğer futbolcular Faslı oyuncu, sahayı terk etmemesi konusunda ikna etti.

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Teknik direktör Ersun Yanal da futbolcusuna alkışla moral vermeye çalıştı.

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