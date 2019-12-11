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GeriFutbol TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Futbol
AA
11.12.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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TFF 1. Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

TFF 1. Lig'in 15. haftasında yapılacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

13 Aralık Cuma:
19.00 Altay-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

14 Aralık Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Giresunspor: Emre Malok
14.00 Boluspor-Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan
16.30 İstanbulspor-Eskişehirspor: Yasin Kol
19.00 Adanaspor-Ekol Göz Menemenspor: Bülent Birincioğlu

15 Aralık Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Hatayspor: Mustafa Öğretmenoğlu
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Osmanlıspor: Direnç Tonusluoğlu
16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Akhisarspor: Yiğit Arslan
19.00 Altınordu-Bursaspor: Caner Ak

Süper Ligde 15. hafta hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı

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La Liga'da geçen haftanın en güzel 5 golünü izliyoruz...

La Liga'da haftanın en güzel golleriİspanya La Liga'da 15. hafta geride kalırken, haftaya damga vuran en güzel goller açıklandı. Listenin zirvesinde topuğuyla gol atarak manşetleri süsleyen Barcelona'lı Luis Suarez yer aldı.
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