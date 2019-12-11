Süper Lig'de 15. hafta hakemleri açıklandı! Arslanboğa geri döndü...
Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu ve TFF 1. Lig 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Sivasspor - Fenerbahçe arasında oynanacak kritik maçı Ali Palabıyık yönetecek. Galatasaray - MKE Ankaragücü mücadelesinde Ali Şansalan, Beşiktaş - Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ise Yaşar Kemal Uğurlu baş hakem olarak görev yapacaklar.
13 Aralık Cuma:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük
14 Aralık Cumartesi:
15.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Ümit Öztürk
17.30 Gençlerbirliği-Göztepe: Cüneyt Çakır
20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü: Ali Şansalan
15 Aralık Pazar:
14.00 Gaziantep FK-İstikbal Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya
16.30 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe: Ali Palabıyık
19.00 Beşiktaş-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16 Aralık Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Yukatel Denizlispor: Halis Özkahya
20.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor: Hüseyin Göçek
SUAT ARSLANBOĞA, SÜPER LİG'E GERİ DÖNDÜ!
"Beşiktaş-Başakşehir" maçındaki yönetimi sonrası önce kızağa çekilen, ardından TFF 1. Lig ve Türkiye Kupası maçlarında görev yapan Suat Arslanboğa, "Gençlerbirliği-Göztepe" maçına VAR olarak atandı!
Arslanboğa, 23 Eylül 2019'dan sonra Süper Lig'e dönmüş oldu.
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