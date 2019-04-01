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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Fanatik
01.04.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Telles bombası patlıyor! Galatasaray'a büyük müjde...

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Telles bombası patlıyor! Galatasaray'a büyük müjde...

Porto'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Alex Telles'in Atletico Madrid'e transferi artık bitmiş gibi görünüyor. Portekiz basını, bugün yayımladığı haberle iki kulüp arasında imzalanan anlaşmayı duyurdu.

Adı uzun bir süredir La Liga ekibi Atletico Madrid'le birlikte anılan Porto'nun Brezilyalı sol futbolcusu Alex Telles'in transferi artık bitmiş gibi görünüyor.

Portekiz'de yayım yapan A Bola gazetesi bugün okuyucularıyla paylaştığı haberde Alex Telles ve Hector Herrera'nın önümüzdeki sezondan itibaren Atletico forması giyeceğini duyurdu.

Haberde sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Herrera'nın bedelsiz olarak İspanyol ekibinin yolunu tuttuğu, Telles içinse iki kulüp arasında yazılı bir anlaşma imzalandığı belirtildi.

40 milyon euroluk serbest kalma bedeli olan Telles için ödenecek bonservis bedelininse bu meblağın biraz altında olacağı ifade edildi.

Galatasaray, 2016 yazında Porto'ya 6,5 milyon euro karşılığında sattığı 26 yaşındaki Brezilyalı yıldızın Atletico'ya transferinden ciddi bir payı kasasına koyacak.

İmzalanan anlaşma gereği Porto'nun elde edeceği kârın %10'una sahip olacak olan Cim Bom, yaklaşık olarak 3 milyon 350 bin euro civarında bir gelir elde edecek.

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