Ersun Yanal'dan oyunculara derbi uyarısı
Fenerbahçe'de verilen iki günlük iznin ardından Ankaragücü maçının hazırlıkları yeniden başlarken, teknik direktör Ersun Yanal ligin son dönemecine girilirken oyuncularına uyarılarda bulundu.
Futbolcularıyla yaptığı toplantıda maç maç konsantre olmak zorunda olduklarını ifade eden Yanal, derbiden önce Ankaragücü maçını düşünmeleri gerektiğini oyuncularına iletti.
Rakiplerinin kendi sahalarında seyircisi ile birlikte etkili bir oyun oynadığını belirten tecrübeli teknik adam, baskı altında kalmadan önde basarak rakibin oyununu kırmaları gerektiğini söyledi.
Öte yandan ligin 28. haftasında Galatasaray ile oynanacak kritik derbi öncesinde sarı kart sınırında olan oyuncuların da dikkatini çeken Ersun Yanal futbolcularına gereksiz kart görmemeleri konusunda telkinde bulundu.
Sarı lacivertlilerde Martin Skrtel, Nabil Dirar, Eljif Elmas ve Roberto Soldado, Ankaragücü deplasmanında kart görürlerse derbide forma giyemeyecekler.
Fenerbahçe, Eskişehirspor ile sahasında oynadığı hazırlık maçını farklı kazanmıştı...
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