Ersun Yanal'dan oyunculara derbi uyarısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriErsun Yanal'dan oyunculara derbi uyarısı
GeriFutbol Ersun Yanal'dan oyunculara derbi uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Fanatik
01.04.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Ersun Yanal'dan oyunculara derbi uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ersun Yanal'dan oyunculara derbi uyarısı

Fenerbahçe'de verilen iki günlük iznin ardından Ankaragücü maçının hazırlıkları yeniden başlarken, teknik direktör Ersun Yanal ligin son dönemecine girilirken oyuncularına uyarılarda bulundu.

Futbolcularıyla yaptığı toplantıda maç maç konsantre olmak zorunda olduklarını ifade eden Yanal, derbiden önce Ankaragücü maçını düşünmeleri gerektiğini oyuncularına iletti.

Rakiplerinin kendi sahalarında seyircisi ile birlikte etkili bir oyun oynadığını belirten tecrübeli teknik adam, baskı altında kalmadan önde basarak rakibin oyununu kırmaları gerektiğini söyledi.

Öte yandan ligin 28. haftasında Galatasaray ile oynanacak kritik derbi öncesinde sarı kart sınırında olan oyuncuların da dikkatini çeken Ersun Yanal futbolcularına gereksiz kart görmemeleri konusunda telkinde bulundu.

Sarı lacivertlilerde Martin Skrtel, Nabil Dirar, Eljif Elmas ve Roberto Soldado, Ankaragücü deplasmanında kart görürlerse derbide forma giyemeyecekler.

Fenerbahçe yarı final maçına çıkıyor
Fenerbahçe yarı final maçına çıkıyor
Kulusicten Fenerbahçe açıklaması
Kulusic'ten Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe, Eskişehirspor ile sahasında oynadığı hazırlık maçını farklı kazanmıştı...

Fenerbahçe 4-0 Eskişehirspor (MAÇ ÖZET)Sarı-lacivertliler lig verilen arada çalışmalarına devam ediyor. Ersun Yanal'ın takımı, Can Bartu Tesisleri'nde hazırlık maçında karşılaştığı Eskişeherspor'u Jailson, Soldado ve İsmail Köybaşı'nın (2) golleriyle 4-0 mağlup etti.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ersun Yanal'dan oyunculara derbi uyarısı

Borussia Dortmund’da Achraf Hakimi sezonu kapattı

Fikret Orman'ın uzak doğu projesi

Fikret Orman: "Bütün projelerimizi hayata geçireceğiz"