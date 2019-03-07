Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı

TFF Tahkim Kurulu'nun kararları şöyle:

1. E.2019/26 - K.2019/96

Kahramanmaraş Futbol Yatırımları A.Ş.'nin futbolcu Ramazan Kahya ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.12.2018 tarih ve E.2018/664- K.2018/659 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

2. E.2019/47 - K.2019/97

Futbolcu Aytaç Kara'nın Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 30.11.2018 tarih ve E.2018/617- K.2018/639 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

3. E.2019/48 - K.2019/98

Bursa Spor Kulübü Derneği'nin teknik adam Paul Joseph Marie Le Guen ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 07.12.2018 tarih ve E.2018/665- K.2018/663 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

4. E.2019/49 - K.2019/99

Futbolcu Muhammed Akarslan'ın Menemen Belediye Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 22.11.2018 tarih ve E.2018/577- K.2018/613 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

5. E.2019/50 - K.2019/100

Kayseri Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Erdal Öztürk ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 29.11.2018 tarih ve E.2018/641 - K.2018/627 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

6. E.2019/51 - K.2019/101

Bursa Spor Kulübü Derneği'nin teknik adam Christian Armand Emile Mas ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.12.2018 tarih ve E.2018/668- K.2018/650 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

7. E.2019/52 - K.2019/102

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.'nin futbolcu Tomas Hubocan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 02.11.2018 tarih ve E.2018/586 - K.2018/561 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile

8. E.2019/66 - K.2019/103

Bakırköy Aslan Spor Kulübü'nün TFF Yönetim Kurulu'nun 16.02.2019 tarihli 109 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına oybirliği ile,

9. E.2019/92 - K.2019/104

İstikbal Mobilya Kayseri Spor Kulübü'nün futbolcusu Vedat Karakuş ile ilgili PFDK'nın 28.02.2019 tarihli E.2018-2019/733 K.2018-2019/880 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- İstikbal Mobilya Kayseri Spor Kulübü'nün futbolcusu Vedat Karakuş'un rakip takım futbolcusuna yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a maddesi uyarınca 5 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Erteleme talebinin reddine oybirliği ile,

10. E.2019/93 - K.2019/105

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 28.02.2019 tarihli E.2018-2019/734 K.2018-2019/843 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 5. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 110.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto Misafir Tribün 404, 405, 406 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesi, cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

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