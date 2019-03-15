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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.03.2019 - 07:23, Son Güncelleme:

Survivor Makedonya! Ümit Karan tarih yazıyor...

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Survivor Makedonya! Ümit Karan tarih yazıyor...

6 puanla son sırada aldığı Shkupi’yi 22. hafta sonunda Avrupa potasına sokan Ümit Karan, Makedonya'da tarih yazıyor.

Ekim ayında Makedonya 1.Lig ekiplerinden Shkupi’nin teknik direktörü olan Ümit Karan, son sırada aldığı takımı Avrupa yarışına soktu. 9. haftada yani Ümit Karan geldiğinde 6 puanla ligde sonuncu olan Shkupi, 22. haftada 33 puanla 4.’lük koltuğunda oturuyor.

Yeni takımıyla adeta Survivor (hayatta kalan) mücadelesi veren Karan, Makedon basınında da manşetlere çıktı. Shkupi, ligi 3. sırada bitirmesi halinde UEFA Avrupa Ligi’nde elemelere katılacak.

Karan, imza töreninde "Biz buraya Shkupi'yi dünya markası yapmaya geldik. Çoğunuz şunu sorabilir: Ümit Karan niye buraya geldi? Büyük bir proje, en büyük parçalarından biri Shkupi, onu değerlendirmeye geldik." açıklamasını yapmıştı.

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