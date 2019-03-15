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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15 Mart 2019 - 09:06,

A Milli Takım'da büyük sürpriz! Şenol Güneş...

A Mıllı Takım'da 2. kez göreve gelen Şenol Güneş, 22 Mart'ta oynanacak Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'ndaki Arnavutluk maçıyla 5 bin 512 gün sonra milli heyecan yaşayacak.

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Tecrübeli çalıştırıcı aday kadrosunu bugün açıklayacak

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Dün selefi Lucescu ile özel bir toplantı yaparak durum değerlendirmesinde bulunan Güneş'in, kadroda sürprizlere yer vermesi bekleniyor.

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Bunlardan bir tanesi Beşiktaş ile form grafiğini yükselten Burak Yılmaz...

Milli Takım'a alınmaması büyük tartışma konusu olan Başakşehirli kaleci Mert'in de kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

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Burak en son 6 Ekim 2017'de İzlanda maçında milli formayı giymişti

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Diğer önemli isim ise Başakşehirli Emre Belözoğlu...

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Güneş'in kadroya çağırması beklenen isimler şöyle;

Ozan Kabak

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Mehmet Zeki Çelik

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Metehan Güçlü

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Merih Demiral

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Uğurcan Çakır

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Ertuğrul Ersoy

12/26

Hasan Ali Kaldırım

13/26

Serkan Kırıntılı

14/26

Yusuf Yazıcı

15/26

İrfan Can Kahveci

16/26

Hakan Çalhanoğlu

17/26

Dorukhan Toköz

18/26

Deniz Türüç

19/26

Enes Ünal

20/26

Mert Günok

21/26

Cenk Tosun

22/26

Okay Yokuşlu

23/26

Emre Kılınç

24/26

Cengiz Ünder (Sakatlığı bulunuyor)

25/26

Abdülkadir Ömür

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Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Milan formasıyla 3 gol ve 8 asistlik performans sergiledi... (VİDEO)

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