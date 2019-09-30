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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Süper Lig'in 6. haftasında kaleler şaştı
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Futbol
AA
30.09.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Süper Lig'in 6. haftasında kaleler şaştı

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Süper Lig'in 6. haftasında kaleler şaştı

Bugün oynanacak tek maçla tamamlanacak ligin 6. haftasında ters vuruşla 4 gol atıldı. Süper Lig'in 6. haftasında şu ana kadar kaleler 4 kez şaştı.

Bugün oynanacak Gazişehir Gaziantep-Göztepe maçıyla tamamlanacak ligin 6. haftasında ters vuruşla 4 gol atıldı.

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz, İttifak Holding Konyaspor'dan Levan Shengelia, Gençlerbirliği'nden Daniel Candeias ve MKE Ankaragücü'nün kalecisi Korcan Çelikay, kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı.

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Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş'ın deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 yenildiği maçta siyah-beyazlı genç futbolcu Dorukhan, topu kendi fileleriyle buluşturdu. Jose Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta Dorukhan, ters bir kafa vuruşuyla Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

İttifak Holding Konyaspor'dan Shengelia, Pedro Henrique'nin ortasında arka direkte topu şanssız bir şekilde kendi ağlarına gönderdi. İttifak Holding Konyaspor bu golle 1-0 geriye düşse de sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi.

Süper Lig'de 7 yıl aradan sonra MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasında oynanan başkent derbisinde ters vuruşla 2 gol atıldı.

Gençlerbirliği'nin Portekizli futbolcusu Candeias topu uzaklaştırmak isterken kendi ağlarını sarstı ve MKE Ankaragücü taraftarlarını sevindirdi. Bu golle 1-0'lık üstünlüğü yakalayan MKE Ankaragücü, İlhan Parlak ile farkı 2'ye çıkardı.

75. dakikada Zargo Toure'nin şutunda direkten dönen top MKE Ankaragücü kalecisi Korcan Çelikay'a çarparak ağlara gitti.
Gençlerbirliği, Korcan'ın kendi kalesine attığı golle umutlansa da derbiyi 2-1 MKE Ankaragücü kazandı.

Ligin ilk 5 haftalık bölümünde ters vuruşla sadece bir gol atılmıştı. 2. haftada Antalyasporlu futbolcu Bahadır Öztürk, kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşamıştı.

Gençlerbirliği Kulübü'nün Ankaragücü derbisi öncesinde hazırladığı video, büyük beğeni topladı...

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