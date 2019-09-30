Kolombiya'dan sert eleştiri! Falcao ve Galatasaray...
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi dünyada büyük yankı buldu ama olumsuz anlamda.
İki takıma eleştiriler yağarken, maçı canlı yayınlayan Kolombiya'dan Win Sports'tan gelen yorumlar dikkat çekti. İşte mesajkar:
-"Eğer bu en ilgi çekici maç ise diğerlerini düşünemiyorum bile"
-"Korkunç bir futbol"
- "3. seviye bir lig"
-"Beklentim zaten yoktu, yanılmadım. Falcao o ligde toparlayamaz kendisini"
- "Galatasaray ve Falcao'dan daha kötü ne olabilir ki?"
- "Bu maçta futbol için en ufak bir şey bile yok."
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