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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriFutbol Süper Lig'de şampiyonluk ve düşme hattı alev alev! İşte 29. hafta puan durumu
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Futbol
22.04.2019 - 22:39, Son Güncelleme:

Süper Lig'de şampiyonluk ve düşme hattı alev alev! İşte 29. hafta puan durumu

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Süper Lig'de şampiyonluk ve düşme hattı alev alev! İşte 29. hafta puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçları tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. Siyah-beyazlılar puanını 56'ya çıkararak liderle farkı 6 puana düşürdü.

Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı ve puanını 62'ye çıkardı. Turuncu-lacivertliler son 5 haftasına girilen ligde liderliğini sürdürdü.

İkinci Galatasaray, sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek 59 puana ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip, 5 puan geride girdiği haftada, turuncu-lacivertlilerin 2 puan kaybını değerlendirerek farkı 3'e indirdi.

Tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçiren Fenerbahçe ise deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenildi. 33 puanla 14. sırada yer alan sarı-lacivertliler, düşme hattının 5 puan üzerinde yer aldı.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa-Bursaspor: 1-1
Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 2-1
Akhisarspor-Antalyaspor: 1-2
Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1
Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor: 3-1
MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor: 0-0
Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: 1-1
Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: 1-0
Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: 1-2

Puan durumu

Süper Lig'de 29. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
Takımlar O G B M A Y AV P
1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 29 18 8 3 45 16 29 62
2. GALATASARAY 29 17 8 4 62 29 33 59
3. BEŞİKTAŞ 29 16 8 5 62 38 24 56
4. TRABZONSPOR 29 15 7 7 52 38 14 52
5. AYTEMİZ ALANYASPOR 29 12 5 12 31 34 -3 41
6. ANTALYASPOR 29 12 5 12 33 46 -13 41
7. ÇAYKUR RİZESPOR 29 9 11 9 41 41 0 38
8. EVKUR YENİ MALATYASPOR 29 10 8 11 39 39 0 38
9. KASIMPAŞA 29 11 5 13 47 51 -4 38
10. ATİKER KONYASPOR 29 8 13 8 33 33 0 37
11. MKE ANKARAGÜCÜ 29 10 6 13 30 42 -12 36
12. İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 29 9 9 11 28 40 -12 36
13. DEMİR GRUP SİVASSPOR 29 9 8 12 41 45 -4 35
14. FENERBAHÇE 29 7 12 10 34 40 -6 33
15. BURSASPOR 29 5 14 10 25 34 -9 29
16. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 29 6 10 13 30 38 -8 28
17. GÖZTEPE 29 8 3 18 26 37 -11 27
18. AKHİSARSPOR 29 6 6 17 30 48 -18 24

Gelecek haftanın programı

Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak maçların programı şu şekilde:
26 Nisan Cuma:
20.30 Medipol Başakşehir-Göztepe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
27 Nisan Cumartesi:
16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor (Çaykur Didi)
16.00 Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antalya)
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
28 Nisan Pazar:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Aytemiz Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
16.00 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Vodafone Park)
29 Nisan Pazartesi:
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
20.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

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