Frikik golü ortalığı salladı! Ronaldo...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ligin 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Başakşehir'in puan kaybı sonrası deplasmanda 2-1 kazanan Beşiktaş şampiyonluk yarışında iddialı konuma geldi.
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Bu maçın ardından yazarlarımızdan Kenan Başaran ve Güntekin Onay değerlendirmelerde bulundu.
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Güntekin Onay
Ljajiç gibi bir frikik ustası varken topun başına geçmek cesaret ister. Sivasspor, son derece kontrollü, savunma emniyetinden ödün vermeyen, Beşiktaş’a alan bırakmayan defansif bir oyun ortaya koydu. Bu anlayış karşısında pozisyon üretmekte zorlanan bir Beşiktaş gördük. Büyük ölçüde duran topların sonucu belirleyeceği bir karşılaşma oldu. Nitekim Beşiktaş’ın 2 golü de duran toplar ile geldi. Adriano ve Caner’in yokluğunda işlemeyen sol kanat, pas trafiğinde yavaş dolaşan top, organize Sivas savunmasının arasında pozisyon zenginliği getirmedi Beşiktaş’a. Ancak siyah-beyazlılar ilk 15 dakika dışında oyunun kontrolünü tamamen elinde tuttu. Kaleci Tolgahan ve stoper Braz’ın iyi oyunları da Sivasspor’un skoru uzun süre istediği gibi getirmesini sağladı. Beşiktaş’ın yediği golde olağanüstü hızlı bir Diabate’yi yakalayamadı siyah-beyazlı oyuncular. Burada bir eşleşme yanlışı olduğu kadar pozisyon hatası da söz konusuydu. Medel çabuk bir oyuncu ama süratli değil. Maçın etkisiz ismi Lens’in de neden takibi bıraktığını anlayamadım.
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VE KRAL SAHNEDE
Israrla golü arayan ve telaşsız bir şekilde Sivas’ın savunmada hatasını kollayan Kara Kartal, Burak Yılmaz’ın mükemmel frikik golüyle 3 puana uçtu. Ljajiç gibi bir frikik ustası varken o topun başına geçmek bile o dakikada ayrı bir cesaret ister. Burak, atıyor. Hem de puan getiren kritik, şık goller atıyor. Ancak skorerliğinin ötesinde müthiş arzulu, çalışkan ve sorumluluk duygusu ile oynuyor. Bu Burak ve Ljajiç olduğu sürece, Beşiktaş her sahada her takımı yenebilecek bir kaliteye sahip. Atiba, Gökhan ve Dorukhan da hem sıra dışı bir efor ve sorumlulukla görevlerini yerine getiriyorlar.
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BEŞiKTAŞ iNANIYOR
Dün Burak’ın attığı gol sonrasındaki oluşan sevinç tablosu, son haftalardaki kararlılık ve iştah net bir şekilde gösteriyor ki, Beşiktaşlı futbolcular ve Şenol Güneş, şampiyonluğa inanıyor. Şampiyonluk olmasa bile 2’ncilik yarışını bırakmaya niyetli değiller. Son düzlükte müthiş bir atağa geçen Beşiktaş, savunmadaki sorunlarını da büyük ölçüde çözmüş gözüküyor. Sahayı iyi parselliyor, nitelikli bir baskı yapıyor ve gole de zorlanmadan gidiyor. Sahada kolektif olarak birlikte hareket eden, iyi yardımlaşan bir Beşiktaş var. Bu takım olgusu ve Burak Yılmaz faktörü de üst üste galibiyetleri beraberinde getirdi. Hedeflenen 71 puana ulaşmak kolay değil ancak gerçekleşirse siyah-beyazlıların ligi nerede bitireceğini açıkçası ben de çok merak ediyorum.
Maçın adamı: Burak Yılmaz.
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Kenan Başaran
Profesyonelce davranmayan Medel, Beşiktaş'ın işini dün çok güçleştirdi. Beşiktaş’ın galibiyet umudu tükeniyordu. Bir mucize lazımdı artık. Burak, topu Ljajic’ten ısrarla istedi. O mucizeyi adeta tasarladı ve gerçekleştirdi. Başakşehir’in beklenmedik puan kayıpları Beşiktaş’ı dünkü maç öncesi zoraki bir zirve ortağı haline getirdi. O da fırsatı tepmedi. Adriano ve Caner’in yokluğunda Medel’i sol beke koyan Güneş, savunma önünü de Atiba-Dorukhan ikilisine bıraktı. Güneş, ofansif görünümü artırmak için de Kagawa ile başladı. Beşiktaş, maça iyi başlamasa da Burak’ın penaltı beklediği pozisyondan sonra canlandı. Ve bir korner atışında golü buldu. Gol ilginçti: Zira önce Dorukhan kafayı vurdu. Sonra Gönül, sonra Mirin ve en sonunda da Vida gol için ayak uzattı. Yani 4 savunmacı 6 pasta golü zorla attı. Beşiktaş’ın golün hemen ardından oyunu tutmakta zorlandı. Medel’in rakibiyle, hakemle ve Güneş ile yaşadığı gerilim de bu süreçte oluştu. Şilili bu pozisyonun etkisinden uzun süre çıkamayınca Diabate’ni attığı beraberlik golünde Lens ile pay sahibi oldu. Zira kendini oyuna veren Medel, Diabate’yi bir şekilde engellerdi.
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MEDEL’İ ANLAYAMADIM!
Güneş'i Kagawa’yı ilk 11’de Ljajic ile birlikte kullanmadığı için çok eleştirdik. Ne var ki Japon orta saha, dün Sivas’ta kendisini savunanların yüzünü kara çıkardı; zira oyunda hiç yoktu.
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Güneş, kendisi de oyundan çıkmak istediğini söyleyen Medel, 2. devreye çıkarmadı. Sol bek krizinin olduğu bir günde Medel’in davranışlarını çözmekte zorlandım! Güneş, sol beke Necip’i alarak, tabir caizse ‘ateşten bir gömlek’ giydi! Mecburen sol stoper oynadığında bile büyük zorluklar yaşayan Necip’in sol bekliği elbette hücuma geriden şuurlu desteği düşürdü.
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Beşiktaş, topa hükmetse de pozisyon üretmekte zorlandı. Alanı iyi kapatan Sivasspor, sprinter oyuncularıyla da siyah beyazlıların hep gözleri arkasında kalarak oynamasına neden oluyordu. Diabate’nin golü de düşünülünce...
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BAŞAKŞEHiR KARAR VERECEK
Kagawa’nın yerine giren Güven’in her fırsatta kaleyi düşünmesi olumlu olsa da girişimleri cılızdı ve galibiyet umudu giderek azalıyordu. Beşiktaş için artık bir mucize veya bir yıldızın bir anlık sihirli bir dokunuşu lazımdı. İşte o anı da Burak, bile isteye kendisi yarattı. Bu anlamda bir mucize değildi attığı gol. Galibiyeti adeta tasarladı. Frikik vuruştaki ustalığı tartışılmaz Ljajic’ten topu istemesi, kaleyi bakışı ve vuruşu...
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Bazen gol sevinçleriyle taklit de ettiği Cristiano Ronaldo’vari bir frikik golüyle, “Çoktan bitti” denilen sezonun son 5 haftasına Beşiktaş’ı ortak etti. Beşiktaş, oyun olarak tatmin etmese de iki duran toptan 3 puanı almayı bildi. Zaten duran toplar da bu sezonki en önemli hasletlerinden biri...
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi için ipleri eline aldı. Şampiyonluk mu? Ona da Beşiktaş’ı zirveye ortak etme fırsatı yaratan Başakşehir karar verecek...
Maçın adamı: Burak Yılmaz.
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Burak Yılmaz'dan şampiyonluk açıklaması
DG Sivasspor deplasmanında Beşiktaş'a 3 puanı kazandıran golü kaydeden Burak Yılmaz, karşılaşmayı değerlendirdi. Burak sezon sonu şampiyon olmak istediklerini söyledi.