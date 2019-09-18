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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.09.2019 - 11:43, Son Güncelleme:

Süper Lig'de 5. hafta hakemleri açıklandı! Beşiktaş-Başakşehir maçının hakemi...

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Süper Lig'de 5. hafta hakemleri açıklandı! Beşiktaş-Başakşehir maçının hakemi...

Süper Lig'de 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş - Medipol Başakşehir mücadelesinde Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

20 Eylül Cuma:
20.30 Göztepe-Konyaspor: Özgür Yankaya

21 Eylül Cumartesi:
15.00 Kasımpaşa-Antalyaspor: Koray Gençerler
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

22 Eylül Pazar:
14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Gaziantep: Serkan Tokat
16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

23 Eylül Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

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