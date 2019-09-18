UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor! 3 temsilcimiz de deplasmanda...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriUEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor! 3 temsilcimiz de deplasmanda...
GeriFutbol UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor! 3 temsilcimiz de deplasmanda...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
18.09.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor! 3 temsilcimiz de deplasmanda...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor! 3 temsilcimiz de deplasmanda...

Futbolda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda ilk hafta maçları, yarın başlayacak.

Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir, ilk maçlarında deplasmanda sahaya çıkacak.

Beşiktaş, K Grubu'nda Slovakya'da Slovan Bratislava'yla Narodny Stadı'nda TSİ 22.00'de karşılaşacak ve mücadele beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak. Karşılaşmayı Estonya Futbol Federasyonundan hakem Kristo Tohver yönetecek.

Avrupa'da 217. maçına çıkacak siyah-beyazlılar, "Kupa 2"de ise 115. kez mücadele edecek. Beşiktaş, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 9. kez grup aşamasında yer alacak.

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 216 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 87 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

- Trabzonspor, İspanya deplasmanında

Trabzonspor, C Grubu'nda ilk hafta maçında İspanya temsilcisi Getafe'ye konuk olacak.

Başkent Madrid'de Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda TSİ 19.55'te oynanacak karşılaşmayı Slovenya'dan Matej Jug yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Avrupa kupalarındaki 130. maçını oynayacak bordo-mavili takım, "Kupa 2"de ise 82. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 129 maçta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 46 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor İspanya'ya gittiBordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü deplasmanda İspanya ekibi Getafe ile oynayacağı karşılaşma için Madrid'e gitti.
daha fazla video için

- Medipol Başakşehir, Roma karşısında

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki ilk maçında İtalya'da Roma ile karşı karşıya gelecek.

Başkent Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Xavier Estrada Fernandez yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 2'den yayınlanacak.

Avrupa kupalarındaki 21. sınavını verecek turuncu-lacivertli ekip, daha önce 20 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alabildi. Medipol Başakşehir, diğer maçlarda ise 7 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı.

Medipol Başakşehir, Roma deplasmanında 3 puanı istiyor
Medipol Başakşehir, Roma deplasmanında 3 puanı istiyor

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

UEFA Avrupa Liginde perde açılıyor 3 temsilcimiz de deplasmanda...

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Avrupa'nın 2 numaralı kupasında Diego Simeone detayı!
UEFA Avrupa Ligi'nin en başarılı takımı Sevilla!
Roma Medipol Başakşehir Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Rallisi'nde zirve Michelin'in