Süper Lig'de 29. haftanın hakemleri açıklandı! Program...
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Galatasaray-Kayserispor maçında Arda Kardeşler görev alırken; Başakşehir-Rizespor mücadelesinde Hüseyin Göçek görevlendirildi. Alanyaspor-Fenerbahçe maçının hakemi ise Suat Arslanboğa oldu.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tartışılan hakemi Ali Palabıyık'a bu hafta maç verilmedi.
İşte program;
Yarın:
20.30 Kasımpaşa-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20 Nisan Cumartesi:
16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Akhisarspor-Antalyaspor: Bülent Yıldırım
19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Cüneyt Çakır
19.00 Galatasaray-İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler
21 Nisan Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Atiker Konyaspor: Koray Gençerler
16.00 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa
22 Nisan Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan
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