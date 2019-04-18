Spor Toto 1. Lig'de 30. hafta hakemleri belli oldu
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. Bu arada 30 günlük hak mahrumiyeti cezası biten FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus Giresunspor - Denizlispor karşılaşmasını yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
19.00 Birevim Elazığspor-Osmanlıspor: Ali Şansalan
20 Nisan Cumartesi:
14.00 Giresunspor-Abalı Denizlispor: Fırat Aydınus
14.00 Ümraniyespor-Eskişehirspor: Murat Erdoğan
19.30 Gençlerbirliği-İstanbulspor: Halil Umut Meler
21 Nisan Pazar:
14.00 Boluspor-Gazişehir Gaziantep: Mustafa Öğretmenoğlu
16.30 Altay-Hatayspor: Atilla Karaoğlan
16.30 Afjet Afyonspor-Altınordu: Mert Güzenge
19.30 Adanaspor-Adana Demirspor: Halis Özkahya
22 Nisan Pazartesi:
19.00 Balıkesirspor Baltok-Kardemir Karabükspor: Yakup Özhan
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