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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19.08.2019 - 22:51, Son Güncelleme:

Sumudica: "Kariyerimde böyle bir şey görmemiştim"

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Sumudica: "Kariyerimde böyle bir şey görmemiştim"

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, Fenerbahçe maçı sonrası konuştu.

Rumen çalıştırıcı maç sonu yaptığı açıklamada, "Çok kötü oynadık. Fenerbahçe bizden daha yüksek ritimle oynadı. Yeni bir takımız ve takımla bir hafta geçirebildik. Son 10 günde dört beş oyuncu katıldı. Elimde sihirli bir değnek yok, daha fazla çalışıp zamanla daha iyi olacağız. Koşmayan oyuncular, hata yapan oyuncular gelecek hafta kenarda olacak. Haftaya Gençlerbirliği ile zor bir maç oynayacağız." dedi.

Sumudica verilen 3 penaltıyla ilgili olarak, "İlk 20 dakikada aleyhimize 3 penaltı verilmesi... Kariyerimde böyle bir şey görmemiştim. Fenerbahçe'nin ilk penaltısı, penaltı değildi." ifadelerini kullandı.

Sumudica'nın basın toplantısı

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Sumudica, çok kötü bir maç çıkardıklarını aktararak, "İlk 3 maçımızın çok zor olacağını biliyorduk. 17 transfer yaptık. 5-6 oyuncumuz son 10 gündür aramızda. Maalesef bu takımla hazırlık maçı oynayamadık. Birbirlerini tanıyamadılar. Daha önce birlikte oynamış sadece 2 oyuncumuz vardır. Bir günde takımı hazırlamak da çok zor oluyor. Bu yüzden de maça 3 stoperle başladım. Bu maçtan çekiniyordum. Beklerinin ve kanatlarının çok güçlü olduğunu biliyordum. Kanatları durdurmak istedik ama beceremedik." diye konuştu.

Süper Lig'de oynamanın zorluğuna dikkati çeken Rumen çalıştırıcı, "Bu ligin kolay olduğu yönünde Avrupa'da saçma bir düşünce var. Ben bu ligin çok zor olduğunu biliyordum. Bu yüzden Türkiye'ye dönmek istedim. Şimdi bir maç kaybettik ve bu sonuç bizim için utanç. Kariyerimde 5 farkla yenildiğim çok maç yok. Ben bunu aşacağım. Futbolcularımın arasındaki ilişkiyi geliştirmem lazım. Milli maç arasına kadar bu süreci hızlandıracağız. Önümüzdeki iki maçta puan ve puanlar almak için her şeyi yapacağız. Milli aradan sonra çok farklı bir Gazişehir Gaziantep göreceksiniz. Burada onlarca gazetecinin önünde herkese söz veriyorum." ifadelerini kullandı. 

"Hazırlanmak biraz zaman alacak" 

Yeni bir takım olduklarını anlatan Sumudica, şunları kaydetti: 
"Dünyanın her yerinden oyuncularımız var. Hazırlanmak biraz zaman alacak. Böyle güçlü bir takıma karşı oynamak bizim için zordu. Biraz zamana ihtiyacımız var. Benim elimde de maalesef sihirli bir değnek yok. 4-5 günde takımı hazır hale getiremedim. Taraftarlarımızdan ve şehrimizden özür diliyorum. Oyuncularım hakında medyanın önünde asla kötü konuşmayacağım. Benim hatamdı. İlk hazırlık kampından 3-4 oyuncu kaldı. Her geçen gün aile ortamı oluşuyor. Daha fazla gelişeceğiz, buna inanabilirsiniz. Oyuncularıma inanıyorum. 2 sene önce Türkiye'ye geldiğimde ilk maçta Galatasaray'a 4-1 kaybetmiş ve ilk yarıda 30 puan almıştık. Şimdi herkesin ayağa kalkması lazım. Her şeyi yapıp Gençlerbirliği maçını kazanmalıyız." 

Hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini de vurgulayan Sumudica, "Fenerbahçe bizden iyi oynadı ve galibiyeti hak etti. İlk penaltıda hiçbir şey yoktu ama bu sebepten dolayı kaybetmedik. Takımım içindeki sıkıntıları çözmeye odaklanacağım. Bu sıkıntıları 1 hafta içinde atlatıp Gençlerbirliği maçını kazanmak istiyorum. Hafta içi verdiğim röportaj takımımı motive etmek içindi. Ben 20 yıllık kariyerimde 20 dakikada 3 penaltıyla karşılaşmamıştım. Takımımı 3-5 yemeyelim diye hazırlamadım. Belki de lig tarihinde 20 dakikada 3 penaltı ilk kez oldu. Hakemin hatası yok, bizim hatamız. Rakip için 3 penaltıyla başlamak daha kolay oldu." diyerek sözlerini tamamladı.

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