Son dakika: Tuvalet fırçası ve pasaport skandalı sonrası Türkiye'den büyük tepki! İzlanda'da neler yaşandı?
İzlanda Türkiye maçı öncesi A Milli Takım kafilesi uzun uçak yolculuğu sonrası Keflavik'teki havalimanında pasaport kontrolü sırasında adeta işkence görmüştü. Daha sonra futbolcularımızdan Emre Belözoğlu'na mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzatıldı. Üst üste yaşanan skandalların ardından Türkiye'den açıklamalar geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, konuyla ilgili girişimin başlatıldığını duyurdu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "İzlanda makamları bu “ilkel” uygulama için özür dilemelidir. Bu yanlışı telafi edecek adımlar atmalıdır." açıklamasını yaptı.
A Milli Takımımız, İzlanda ile oynanacak EURO 2020 Elemeleri karşılaşması için Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelmişti. Türkiye kafilesi, ülkeye giriş sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi.
Milli oyuncuların özel eşyaları detaylı arandı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu. Bu işlemler yaklaşık 3 saat sürdü.
Tecrübeli isimler Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, havalimanı çıkışında yaşananlara tepki gösterdi. Burak Yılmaz, "Yaptıkları saygısızlık, terbiyesizlik. Üç saattir orada bekliyoruz. Herkesin çantasını aldılar, herkesin kremlerini aldılar, çantasını alıyorlar. Tekrar tekrar geçiyorlar, biz 6,5 saat uçtuk, 3 saattir de bekliyoruz. Hatta bazı arkadaşlarımız hala gelemedi. Çıkabilen geliyor işte." ifadelerini kullandı. Kaptan Emre Belözoğlu da "Ben bir şey söylemek istemiyorum. Bizim ülkemize kurban olsunlar. Gereğini açıklarlar. Ne yazık ki evet, indiğimizden itibaren içeride gereksiz fazla arama yapıldı." diye konuştu.
TUVALET FIRÇASI SKANDALI
İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı. Söz konusu taraftar, daha sonra gözden kayboldu. Bu durum büyük tepkilere neden oldu. Sosyal medyada birçok hashtag açılarak İzlanda'ya tepkiler dile getirildi.
Türkiye - İzlanda rövanş maçının tarihi merak konusu oldu. Havalimanında yaşanan pasaport çilesinin üzerine Emre Belözoğlu'na yapılan 'tuvalet fırçası' saygısızlığı eklenince A Milli Takım'ın deplasmanda oynayacağı maç öncesi gerilim artı. Türk futbolseverler şimdiden Türkiye'de oynanacak mücadeleyle ilgili tarih ve saat bilgilerini araştırıyor.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU: GEREĞİNİ YAPACAĞIMIZDAN MİLLETİMİZİN ŞÜPHESİ OLMASIN
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, az önce yaptığı açıklamada "Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." dedi.
İBRAHİM KALIN: GİRİŞİM BAŞLATILDI
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaşanan olayla ilgili girişimin başlatıldığını duyurdu. Kalın, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Milli takımımıza İzlanda’da yapılan saygısızlık kabul edilemez ve gereği yapılacaktır. Girişim başlatılmıştır. Devletimiz ve milletimiz milli takımın yanındadır. En güzel cevabı milli takımımız sahada verecektir."
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de skandalla ilgili açıklama yaptı. AK Partili Çelik şunları söyledi:
"Milli takımımıza İzlanda havaalanında yapılan saygısız muamele, İzlanda yetkili makamlarının doğrudan sorumluluğundadır. İzlanda makamlarını en güçlü şekilde. kınıyoruz. Sporun ruhuna yakışmayan bu saygısızlık karşısında gerekli tüm cevaplar net şekilde verilir. İzlanda makamları, insani olmayan, sporun ruhuna uymayan ve diplomatik açıdan asla kabul edilmeyecek bu davranışların sorumlusudur. Milli takımımıza yapılanlar bir nevi şiddettir. İzlanda makamları bu “ilkel” uygulama için özür dilemelidir. Bu yanlışı telafi edecek adımlar atmalıdır."
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle