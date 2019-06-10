'Tuvalet fırçası' skandalı İzlanda basınında

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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A Milli Takımımızın Avrupa Şampiyonası Eleme maçı için Keflavik'e gelmesiyle birlikte İzlandalı yetkililer pasaport işkencesi yaptı ve kafilemiz uzun süre havalimanında bekletildi. Emre Belözoğlu'na yapılan terbiyesizlik işi farklı boyutlara taşıdı. İzlanda basınından da yorumlar geldi...
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Konya'dan özel uçakla Keflavik'e giden milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletilmişti.
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Milli oyuncuların özel eşyaları detaylı şekilde arandı ve futbolcularımız uzun süre pasaport kontrolünde tutuldu.
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Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, havalimanı çıkışında yaşananlara tepki gösterirken bir başka skandal Emre Belözoğlu'nun açıklama yaptığı esnada gerçekleşti.
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İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi tuvalet fırçası uzattı.
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Ülke basını da bu rezaleti haber yaptı..
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İzlanda basınında Fotbolti, Emre Belözoğlu'na fırça uzatan İzlandalı kişinin Türkler tarafından büyük tepki gördüğünü yazdı.
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Haberde, Gretarsson'un havaalannında Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan şahsın olduğu zannedilip Türkler tarafından sayısız tehdit içerikli mesaj aldığı belirtildi.
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Skandalın ardından İzlandalı spor yazarı Henry Birgir ise, “Sevgili Türkiye. O fırçalı kişi İzlanda medyasından değil.” mesajını paylaştı.
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Emre Belözoğlu'na tuvalet fırça uzattığı sanılan ve sosyal medyada tepki gören Magnur Einarsson ise "O kişi ben değilim. Bugün havaalanına gitmedim." mesajını paylaştı.
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Gretarsson da "Türkiye'den sayısız tehdit mesajları alıyorum. Neler oluyor? Ben o kişi değilim." açıklamasını yaptı.
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İşte havaalanında yaşanan ve kameralara yansıyan o anlar...