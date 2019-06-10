Türkiye-İzlanda rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? (A Milli Takım İstanbul'da mı oynayacak?)
Türkiye - İzlanda rövanş maçının tarihi merak konusu oldu. Havalimanında yaşanan pasaport çilesinin üzerine Emre Belözoğlu'na yapılan 'tuvalet fırçası' saygısızlığı eklenince A Milli Takım'ın deplasmanda oynayacağı maç öncesi gerilim artı. Türk futbolseverler şimdiden Türkiye'de oynanacak mücadeleyle ilgili tarih ve saat bilgilerini araştırıyor. İşte detaylar...
A Milli Takımımız İzlanda ile 11 Haziran Salı günü deplasmanda ilk karşılaşmasını oynayacak. Peki bu maçın rövanşı ne zaman saat kaçta?
A Milli Takım, saatlerce havaalanında bekletilmiş, bunun üzerine Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatılması skandalı başka boyutlara taşımıştı. İzlanda'da havalimanında Türkiye kafilesinin yaşadığı krizin ardından gözler rövanş mücadelesine de çevrildi. Peki, Türkiye İzlanda rövanşı ne zaman, saat kaçta nerede hangi kanalda? İşte detaylar...
TÜRKİYE İZLANDA RÖVANŞI NE ZAMAN NEREDE SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Türkiye'nin İzlanda maçının rövanşı 14 Kasım 2019’da oynanacak. Fakat bu karşılaşmanın oynanacağı şehir ve stat henüz netleşmedi.
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