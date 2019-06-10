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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.06.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

Türkiye-İzlanda rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? (A Milli Takım İstanbul'da mı oynayacak?)

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Türkiye-İzlanda rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? (A Milli Takım İstanbul'da mı oynayacak?)

Türkiye - İzlanda rövanş maçının tarihi merak konusu oldu. Havalimanında yaşanan pasaport çilesinin üzerine Emre Belözoğlu'na yapılan 'tuvalet fırçası' saygısızlığı eklenince A Milli Takım'ın deplasmanda oynayacağı maç öncesi gerilim artı. Türk futbolseverler şimdiden Türkiye'de oynanacak mücadeleyle ilgili tarih ve saat bilgilerini araştırıyor. İşte detaylar...

A Milli Takımımız İzlanda ile 11 Haziran Salı günü deplasmanda ilk karşılaşmasını oynayacak. Peki bu maçın rövanşı ne zaman saat kaçta?

A Milli Takım, saatlerce havaalanında bekletilmiş, bunun üzerine Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatılması skandalı başka boyutlara taşımıştı. İzlanda'da havalimanında Türkiye kafilesinin yaşadığı krizin ardından gözler rövanş mücadelesine de çevrildi.  Peki, Türkiye İzlanda rövanşı ne zaman, saat kaçta nerede hangi kanalda? İşte detaylar...

TÜRKİYE İZLANDA RÖVANŞI NE ZAMAN NEREDE SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye'nin İzlanda maçının rövanşı 14 Kasım 2019’da oynanacak. Fakat bu karşılaşmanın oynanacağı şehir ve stat henüz netleşmedi.

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Türkiye-İzlanda rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? (A Milli Takım İstanbul'da mı oynayacak?)
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