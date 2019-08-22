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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
22.08.2019 - 08:36, Son Güncelleme:

Son dakika transfer | Trabzonspor'dan Victor Wanyama bombası

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Obi Mikel ve Sturridge hamleleri ile dikkat çeken Trabzonspor, 6 numaraya bir takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda gündeme Tottenham’ın kiralık olarak göndermek istediği Victor Wanyama girdi, Kenyalı için maliyet araştırmasına başlandı.

John Obi Mikel transferi ile ses getiren, Daniel Sturridge hamlesiyle de Avrupa’da gündem olan Trabzonspor transferde büyük oynuyor... 

Yusuf Yazıcı’nın ayrılığı sonrasında Jose Sosa’yı forvet arkasında oynatmayı planlayan ve bu nedenle orta sahanın göbeğindeki boşluğu transferle doldurmayı hedefleyen teknik direktör Ünal Karaman, bu isteğini yönetime iletti.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları da gözünü Victor Wanyama’ya çevirdi.

Herkes istedi!

İngiliz ekibi Tottenham’ın kiralık listesine koyduğu Kenyalı oyuncu için çalışma başlatan Karadeniz devi, önümüzdeki günlerde resmi girişimlere başlayacak.

İsmi daha önce Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’la da anılan 28 yaşındaki oyuncunun da daha fazla süre alabileceği bir takıma kiralanmak istediği gelen haberler arasında.

Son dakika transfer | Trabzonspordan Victor Wanyama bombası
Son dakika transfer | Trabzonspor'dan Victor Wanyama bombası

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Son dakika transfer | Trabzonspordan Victor Wanyama bombası

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