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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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11.06.2019 - 10:16, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den!

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Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'nin golcüsü Real Madrid'den!

Fenerbahçe transfer konusunda sıcak saatler yaşıyor... Real Madrid'in Jovic transferi sonrası İspanyol devinin gözden çıkarttığı Mariano Diaz'ın, menajerler tarafından Fenerbahçe’ye önerildiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler...Ersun Yanal ve Comolli, Dominikli forvetle ilgili rapor hazırlanması talimatı verdi. Mariano için Real Madrid’e kiralama teklifi gidebilir.

Max Kruse, Mario Balotelli, Nikola Kalinic, Aleksandar Mitrovic, Vedat Muriç... Fenerbahçe’nin kalabalık forvet listesine bir isim daha girdi: Mariao Diaz!

Tarihinin en sıkıntılı sezonlarından birini geçirdikten sonra transfer şova başlayan Real Madrid; Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao ve Rodrygo için 255 milyon Euro harcadı.

İspanyol devinin forveti Jovic’le takviye etmesi sonrası Mariano gözden çıkartıldı. Dominikli oyuncunun menajerlik şirketinin, Fenerbahçe ile temas kurduğu kaydedildi.

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Mariano için Espanyol da devrede. Ancak 25 yaşındaki forvetin hedefi, şampiyonluk yarışı verecek bir takımda oynamak. Bu nedenle menajerinin, golcü arayışındaki Sarı-Lacivertliler’e haber gönderdiği kaydedildi.

Ersun Yanal ve Comolli, oyuncu gözleme ekibinden (scout) Mariano ile ilgili detaylı bir rapor istedi. Eğer bu rapor olumlu olursa, Fenerbahçe kiralık teklifiyle Real Madrid’in kapısını çalacak.

Başarılı oyuncu, yıllarca Real Madrid’in alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2017’de 8 milyon Euro bedelle Lyon’a transfer oldu. Mariano, o sezon 45 resmi maçta 21 gol atıp 6 asiste imza attı. Bu performansı sonrası Real Madrid, sözleşmedeki ‘geri alma’ maddesini kullanarak 25 yaşındaki forveti 21.5 milyon Euro’ya yeniden transfer etti.

Mariano, kötü geçen sezonda 22 resmi maçta 746 dakika süre alabildi ve 4 gol attı.

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçenin golcüsü Real Madridden

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