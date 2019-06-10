Yıldız futbolcudan flaş hamle! Fenerbahçe'yi sildi...
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve adı ezeli rakip Galatasaray'la anılan Şener Özbayraklı'dan flaş bir hamle geldi.
Milli futbolcu, Instagram hesabından sarı lacivertli ekibi takipten çıkardı ve tüm Fenerbahçe formalı fotoğraflarını kaldırdı.
2015 yılında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan 29 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sona erdi.
Sarı lacivertli formayla toplam 110 maça çıkan Şener, 5 gol, 14 asistlik katkı sağlarken, yeni sezonda Galatasaray forması giymesi bekleniyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle