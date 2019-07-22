Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın yeni hedefi Juan Jesus
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, için yeni bir iddia geldi. Vitor Hugo'yu kaçıran Beşiktaş'ın bir başka Brezilyalı stoperin daha peşine düştüğü ifade edildi.
Siyah-beyazlıların, 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Juan Jesus için Roma ile ilk görüşmeleri yaptığı ve bir yıllığına kiralanması konusunda pazarlıkların sürdüğü gelen bilgiler arasında.
Kara Kartal'ın kiralama bedeli olarak ne kadarlık bir ücret önerdiği ise bilinmiyor.
Sol ayaklı stoperin piyasa değeri 9 milyon euro civarında.
Bu arada Fransız stoper Kolodziejczak konusunda da Meksika kulübü Tigres'e kiralama teklifini veren Beşiktaşlı idareciler beklemeye geçti.
27 yaşındaki oyuncunun da Avrupa'da kalmak istemesinden yararlanmak isteyen yönetim, aceleci davranmadan fiyat düşürmeye çalışacak. Kolodziejczak hakkında bu hafta içinde yeni gelişmeler bekleniyor.
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