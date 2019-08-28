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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fanatik
28.08.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın yeni bombası: Vanja Panic

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Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Siyah-Beyazlı ekip, 17 yaşındaki Sloven kanat oyuncusu Vanja Panic için son hamlesini yapmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi Lazio'nun da takipte olduğu genç yıldız, sadece 500 bin Euro'ya kadroya dahil edilmek üzere.

Beşiktaş'tan son dakika transfer hamleleri üst üste geliyor. Siyah-Beyazlı ekip, İtalyan ekibi Lazio başta olmak üzere birçok Avrupalı'nın takipte olduğu 17 yaşındaki kanat oyuncusu Vanja Panic için düğmeye bastı.

Slovenya ekiplerinden Olimpija'nın formasını giyen Vanja Panic, bir süredir Fenerbahçe, Lazio ve birçok Avrupa kulübünün de radarındaydı... Slovenya Futbolu'nun en önemli yıldız adayları arasında gösterilen 17 yaşındaki kanat oyuncusu için son olarak Beşiktaş'ın atağa kalktığı ortaya çıktı.

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Altı aydır izleniyor

Genç oyuncuyu, scout Bayram Bilim aracılığıyla yaklaşık 6 aydır izleten Siyah-Beyazlılar'ın, teknik ekibin olumlu raporunun ardından başarılı futbolcunun transferini bitirmek için girişimlere başladığı bildirildi.

Vanja Panic için Olimpija kulübünün, 500 bin Euro'luk bonservis talebinde bulunduğu, pazarlıkların bitme aşamasında olduğu bildirildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaşın yeni bombası: Vanja Panic

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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaşın yeni bombası: Vanja Panic

 

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