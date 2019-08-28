Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın yeni bombası: Vanja Panic
Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi... Siyah-Beyazlı ekip, 17 yaşındaki Sloven kanat oyuncusu Vanja Panic için son hamlesini yapmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibi Lazio'nun da takipte olduğu genç yıldız, sadece 500 bin Euro'ya kadroya dahil edilmek üzere.
Beşiktaş'tan son dakika transfer hamleleri üst üste geliyor. Siyah-Beyazlı ekip, İtalyan ekibi Lazio başta olmak üzere birçok Avrupalı'nın takipte olduğu 17 yaşındaki kanat oyuncusu Vanja Panic için düğmeye bastı.
Slovenya ekiplerinden Olimpija'nın formasını giyen Vanja Panic, bir süredir Fenerbahçe, Lazio ve birçok Avrupa kulübünün de radarındaydı... Slovenya Futbolu'nun en önemli yıldız adayları arasında gösterilen 17 yaşındaki kanat oyuncusu için son olarak Beşiktaş'ın atağa kalktığı ortaya çıktı.
Altı aydır izleniyor
Genç oyuncuyu, scout Bayram Bilim aracılığıyla yaklaşık 6 aydır izleten Siyah-Beyazlılar'ın, teknik ekibin olumlu raporunun ardından başarılı futbolcunun transferini bitirmek için girişimlere başladığı bildirildi.
Vanja Panic için Olimpija kulübünün, 500 bin Euro'luk bonservis talebinde bulunduğu, pazarlıkların bitme aşamasında olduğu bildirildi.
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