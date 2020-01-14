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Futbol
Haber Giriş: 14.01.2020 - 00:19,Son Güncelleme:/

Son dakika | Süper Lig'in 18 kulübünden flaş karar

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Son dakika | Süper Lig'in 18 kulübünden flaş karar

Süper Lig'in 18 kulübü Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret edecek.

Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Aslan, CNN Türk'te yayınlanan Limitsiz Futbol programında flaş bir açıklama yaptı.

Aslan, Süper Lig'in 18 kulübünün başkanının, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'le birlikte bugün (14 Ocak Salı) Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanziyaret edeceğini söyledi.

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