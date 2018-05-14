Son dakika: Süper Lig'de küme düşen son takım Osmanlıspor
Süper Lig'in 33. haftasında Akhisarspor'un Kayserispor karşısında aldığı 3 puan sonrasında Osmanlıspor'un küme düşmesi kesinleşti.
Süper Lig'in 33. haftasında Akhisarspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenerek Süper Lig'de kalmayı garantiledi. Bu sonuçla küme düşen son takım Osmanlıspor oldu.
Akhisarspor bu skorla puanını 39'a yükseltti ve kırmızı hattan uzaklaştı. Süper Lig'den Spor Toto 1. Ligi'ne düşen takımlar Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Karabükspor oldu.
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|1Önceki1
|Galatasaray
|33
|41
|72
|2Önceki2
|Fenerbahçe
|33
|41
|69
|3Önceki3
|Başakşehir
|33
|27
|69
|4Önceki4
|Beşiktaş
|33
|35
|68
|5Önceki5
|Trabzonspor
|33
|9
|52
|6Önceki6
|Göztepe
|33
|0
|49
|7Önceki7
|Sivasspor
|33
|-4
|49
|8Önceki9
|Kasımpaşa
|33
|0
|46
|9Önceki8
|Kayserispor
|33
|-10
|44
|10Önceki10
|Yeni Malatyaspor
|33
|-8
|40
|11Önceki11
|Bursaspor
|33
|-4
|39
|12Önceki14
|Akhisar Bld. Spor
|33
|-10
|39
|13Önceki12
|Antalyaspor
|33
|-18
|38
|14Önceki13
|Alanyaspor
|33
|-5
|37
|15Önceki15
|Konyaspor
|33
|-3
|36
|16Önceki16
|Osmanlıspor
|33
|-10
|33
|17Önceki17
|Gençlerbirliği
|33
|-18
|30
|18Önceki18
|K. Karabükspor
|33
|-63
|12
Stat: Kadir Has
Hakemler: Mete Kalkavan , Ceyhun Sesigüzel , Esat Sancaktar
Kayserispor: Lung , Lopes , Sapunaru , Erkan (Stajiljkovic dk. 75 ), Kucher , Kana Bıyık (Levent dk. 34 ), Deniz , Mendes , Boldrin , William (Güray dk. 50 ), Kravets
Yedekler: Vedat, Atilla, Erdal
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih , Lopes , Mustafa , Caner , Barbosa , Soner (Olcan dk. 88 ?), Onur (Aykut dk. 46 ), Ömer , Sissoko , Muğdat (Nounkeu dk. 83 ?), Seleznyov
Yedekler: Bora, Kadir, Hasan Ali, Bilal, Bia, Serginho, Larsson
Goller: Kravets (dk. 79) (Kayserispor), Seleznov (dk. 69), Soner (dk. 73) (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Sarı kartlar: Kucher, Deniz (Kayserispor), Aykut, Ömer (Teleset Mobilya Akhisarspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
20'nci dakikada Kayserisporlu Mendes'in ortasında Kravets'in ceza alanı içinde kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.
37'nci dakikada Deniz Türüç'ün uzaktan şutu kaleyi bulamadı.
38'inci dakikada Akhisarsporlu Seleznov, yüzde yüzlük bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Seleznov kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Topu çekip düzeltirken Kayserispor defansı yerleşti ve bu oyuncunun şutu defansa çarparak kornere çıktı.
İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı: 0-0.
59'uncu dakikada Seleznov, Kayserispor ceza alanına girdi. Seleznov'un şutunu kaleci Lung son anda çeldi ve konuk takımın gol atmasına engel oldu.
69'uncu dakikada Muğdat orta alandan hareketlendi. Seleznov, Kayserispor ceza alanına girdi ve kalesini terk eden Lung'un altından topu filelere gönderdi: 0-1.
73'üncü dakikada Seleznov, Deniz Türüç'ten kaptığı pasla Muğdat'ı hareketlendirdi. Muğdat'ın pasıyla buluşan Soner yerden topu boş kaleye gönderdi: 0-2.
79'uncu dakikada Güray'ın soldan yaptığı ortada Kravets topu kafayla filelere gönderdi: 1-2.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle