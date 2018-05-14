Son dakika: Süper Lig'de küme düşen son takım Osmanlıspor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon dakika: Süper Lig'de küme düşen son takım Osmanlıspor
GeriFutbol Son dakika: Süper Lig'de küme düşen son takım Osmanlıspor
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
14.05.2018 - 21:56, Son Güncelleme:

Son dakika: Süper Lig'de küme düşen son takım Osmanlıspor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Süper Lig'de küme düşen son takım Osmanlıspor

Süper Lig'in 33. haftasında Akhisarspor'un Kayserispor karşısında aldığı 3 puan sonrasında Osmanlıspor'un küme düşmesi kesinleşti.

Süper Lig'in 33. haftasında Akhisarspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenerek Süper Lig'de kalmayı garantiledi. Bu sonuçla küme düşen son takım Osmanlıspor oldu.

Akhisarspor bu skorla puanını 39'a yükseltti ve kırmızı hattan uzaklaştı. Süper Lig'den Spor Toto 1. Ligi'ne düşen takımlar Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Karabükspor oldu.

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Galatasaray334172
2Önceki2 Fenerbahçe334169
3Önceki3 Başakşehir332769
4Önceki4 Beşiktaş333568
5Önceki5 Trabzonspor33952
6Önceki6 Göztepe33049
7Önceki7 Sivasspor33-449
8Önceki9 Kasımpaşa33046
9Önceki8 Kayserispor33-1044
10Önceki10 Yeni Malatyaspor33-840
11Önceki11 Bursaspor33-439
12Önceki14 Akhisar Bld. Spor33-1039
13Önceki12 Antalyaspor33-1838
14Önceki13 Alanyaspor33-537
15Önceki15 Konyaspor33-336
16Önceki16 Osmanlıspor33-1033
17Önceki17 Gençlerbirliği33-1830
18Önceki18 K. Karabükspor33-6312
Puan durumu

Stat: Kadir Has

Hakemler: Mete Kalkavan , Ceyhun Sesigüzel , Esat Sancaktar

Kayserispor: Lung , Lopes , Sapunaru , Erkan (Stajiljkovic dk. 75 ), Kucher , Kana Bıyık (Levent dk. 34 ), Deniz , Mendes , Boldrin , William (Güray dk. 50 ), Kravets

Yedekler: Vedat, Atilla, Erdal

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih , Lopes , Mustafa , Caner , Barbosa , Soner (Olcan dk. 88 ?), Onur (Aykut dk. 46 ), Ömer , Sissoko , Muğdat (Nounkeu dk. 83 ?), Seleznyov

Yedekler: Bora, Kadir, Hasan Ali, Bilal, Bia, Serginho, Larsson

Goller: Kravets (dk. 79) (Kayserispor), Seleznov (dk. 69), Soner (dk. 73) (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Sarı kartlar: Kucher, Deniz (Kayserispor), Aykut, Ömer (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Süper Ligde son hafta İşte hesaplar, şampiyonluk ihtimalleri...
Süper Lig'de son hafta! İşte hesaplar, şampiyonluk ihtimalleri...

MAÇTAN DAKİKALAR

20'nci dakikada Kayserisporlu Mendes'in ortasında Kravets'in ceza alanı içinde kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

37'nci dakikada Deniz Türüç'ün uzaktan şutu kaleyi bulamadı.

38'inci dakikada Akhisarsporlu Seleznov, yüzde yüzlük bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Seleznov kaleci Lung ile karşı karşıya kaldı. Topu çekip düzeltirken Kayserispor defansı yerleşti ve bu oyuncunun şutu defansa çarparak kornere çıktı.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı: 0-0.

59'uncu dakikada Seleznov, Kayserispor ceza alanına girdi. Seleznov'un şutunu kaleci Lung son anda çeldi ve konuk takımın gol atmasına engel oldu.

69'uncu dakikada Muğdat orta alandan hareketlendi. Seleznov, Kayserispor ceza alanına girdi ve kalesini terk eden Lung'un altından topu filelere gönderdi: 0-1.

73'üncü dakikada Seleznov, Deniz Türüç'ten kaptığı pasla Muğdat'ı hareketlendirdi. Muğdat'ın pasıyla buluşan Soner yerden topu boş kaleye gönderdi: 0-2.

79'uncu dakikada Güray'ın soldan yaptığı ortada Kravets topu kafayla filelere gönderdi: 1-2.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Son dakika: Süper Lig'de küme düşen son takım Osmanlıspor

Fenerbahçe'de iki fire

Karabük'te şok! Kocaman'a su şişesi...

O ziyaretten rahatsız oldular! Yakışıksız açıklama...