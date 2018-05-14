Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Futbol
14.05.2018 - 22:01, Son Güncelleme:

Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri!

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Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri!

Süper Lig'de son hafta oynanacak maçlar şampiyonu belirleyecek. İşte hesaplar...

Süper Lig'de 34. hafta maçlarında 2017-18 sezonu şampiyonu belli olacak.. 72 puanda bulunan Galatasaray şampiyonluk yolunda büyük avantaja sahip. Sarı-kırmızılıların ipi göğüslemesi için Göztepe deplasmanından 1 puan alması yeterli olacak. Olası bir yenilgi durumunda ise farklı hesaplar devreye girecek.

Galatasaray yenilirse, buna Başakşehir'in olası bir puan kaybı eklenirse Fenebahçe'nin şampiyonluğu için Konyaspor maçında galibiyet yeterli olacak. Galatasaray yenilip, Başakşehir Kasımpaşa'ya karşı kazanırsa bu durumda Fenerbahçe'nin aldığı sonuca bakmaksızın şampiyon Başakşehir olacak.

Süper Ligde 34. hafta programı açıklandı
Süper Lig'de 34. hafta programı açıklandı

3'LÜ AVERAJDA BAŞAKŞEHİR ÖNDE

3 takımın arasında oynadığı maçlara göre Medipol Başakşehir'in avantajı var. Fenerbahçe - Galatasaray ve Başakşehir'in arasında oynanan maçlarda en fazla puanı toplayan Abdullah Avcı'nın takımı. Bu maçlarda Başakşehir 6, Fenerbahçe ve Galatasaray 5 puan topladı. Galatasaray Göztepe'de yenilir, Başakşehir Kasımpaşa'dan 3 puan alırsa İstanbul ekibi şampiyon olacak.

Başakşehir'in puan kaybı ve Galatasaray'ın yenilmesi durumunda ise Fenerbahçe için şans doğacak. Sarı-lacivertlilerin Karabükspor karşısında aldığı 7-0'lık galibiyet sonrasında toplamda 41 averajı oldu. Lider Galatasaray'ın da 41 averajı mevcut. Galatasaray yenilir, Fenerbahçe de Konya'ya karşı kazanırsa Aykut Kocaman'ın ekibi genel averajda da Galatasaray'ı geride bırakacak. 2'li averajda ve kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puan averajında eşitlik olduğu için genel averaja bakılacak. Fenerbahçe bu durumda şampiyonluğunu ilan edecek.

AYKUT KOCAMAN: UMUDUMUZ DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman şampiyonluk ihtimaliyle ilgili, "Milli Takım'ın son Avrupa Şampiyonası'na nasıl gittiğini düşününce umudumuz devam ediyor. Bekleyeceğiz, sonuçta futbol bu." açıklamasını yaptı.

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
1Önceki1 Galatasaray334172
2Önceki2 Fenerbahçe334169
3Önceki3 Başakşehir332769
4Önceki4 Beşiktaş333568
5Önceki5 Trabzonspor341255
6Önceki6 Göztepe33049
7Önceki7 Sivasspor33-449
8Önceki8 Kasımpaşa33046
9Önceki9 Kayserispor34-1144
10Önceki10 Yeni Malatyaspor34-743
11Önceki12 Akhisar Bld. Spor34-942
12Önceki14 Alanyaspor34-440
13Önceki11 Bursaspor34-539
14Önceki13 Antalyaspor34-1938
15Önceki15 Konyaspor33-336
16Önceki16 Osmanlıspor34-1133
17Önceki17 Gençlerbirliği34-1733
18Önceki18 K. Karabükspor34-6612
Puan durumu
 

Aykut Kocaman ligin son hafta maçlarını yorumladı!

"Göztepe’nin normal şartlarda Galatasaray’ı yenme ihtimali var"Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 7-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Aykut Kocaman, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kocaman, "Göztepe'nin Galatasaray'ı normal şartlarda yenebilme hali var. Akhisar'ın bizi yendiği gibi. Galatasaray'ın, bu işin son dönem psikolojisi de var ama deplasmandan 7 mağlubiyet aldığını da unutmamak gerekiyor. Bu oyunun güzel taraflarından biri bu. Umarım ve dilerim sadece kendi adımıza değil hakça oyunlar olur. Hakça oyunlardan da doğruları yapanlar kazanır. Kazanan takımı kendi adıma her zaman olduğu gibi tebrik etmesini, kutlamasını da bileceğim. Umarım ve diliyorum ki kendi adıma, kulübüm adıma istediğimiz skorlar çıkar" ifadelerini kullandı.
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