Son Dakika: Galatasaray'ın kritik davası ertelendi
Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin ibra davasında bugün yapılması beklenen duruşma ertelendi.
İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'daki idari ibrasızlık kararıyla ilgili bugün 11.00'de yapılması planlanan duruşmayı erteledi.
Neler yaşandı
Galatasaray'ın 23 Mart’ta yapılan mali ve idari genel kurulda ibra edilmemesiyle yönetimin mahkemeden tedbir kararı aldırmış ve durum yarfgıya intikal etmişti.
Mahkemenin bugün görülecek duruşmada tedbir kararının iptaline dair talebi karara bağlalaması bekleniyordu. Tedbir kararı kaldırılırsa seçim kararı alınacak, başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi aday olamayacaktı.
Ne yaptın sen avukat bey!
G.Saray Kulübü’nde dört yönetim kurulu üyesinin mali ve idari genel kurulda ortaya çıkan idari ibrasızlıkla alakalı açtığı tedbir kararı davaları düştü! Bu durumun ise avukat hatası nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıktı.
Sarı kırmızılı yönetim kurulu üyeleri Okan Böke, Dilek Kutlu, Ömer Cansever ve Emre Erdoğan’ın tedbir kararı davası ile alakalı vekalet verdikleri avukatın, 20.000 ila 70.000 arasında değişen tedbir teminat bedelini yatırmaması üzerine davaların düştüğü ortaya çıktı.
Dört yöneticinin vekalet verdiği avukatın bu unutkanlığı nedeniyle davalar düştü. Bununla beraber ibrasızlık kararına dair tedbir istemiyle çok sayıda başka dava da açılmıştı.
Galatasaray'da dün yapılan Divan Kurulu'nda, kulübün borcu ile ilgili yönetimden bu açıklama yapıldı...
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