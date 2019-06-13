Son Dakika: Galatasaray'ın kritik davası ertelendi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Galatasaray'ın kritik davası ertelendi
GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'ın kritik davası ertelendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
13.06.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'ın kritik davası ertelendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika: Galatasaray'ın kritik davası ertelendi

Galatasaray'da Mustafa Cengiz yönetiminin ibra davasında bugün yapılması beklenen duruşma ertelendi.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'daki idari ibrasızlık kararıyla ilgili bugün 11.00'de yapılması planlanan duruşmayı erteledi.

Neler yaşandı

Galatasaray'ın 23 Mart’ta yapılan mali ve idari genel kurulda ibra edilmemesiyle yönetimin mahkemeden tedbir kararı aldırmış ve durum yarfgıya intikal etmişti. 

Mahkemenin bugün görülecek duruşmada tedbir kararının iptaline dair talebi karara bağlalaması bekleniyordu. Tedbir kararı kaldırılırsa seçim kararı alınacak, başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi aday olamayacaktı.

Ne yaptın sen avukat bey!
G.Saray Kulübü’nde dört yönetim kurulu üyesinin mali ve idari genel kurulda ortaya çıkan idari ibrasızlıkla alakalı açtığı tedbir kararı davaları düştü! Bu durumun ise avukat hatası nedeniyle gerçekleştiği ortaya çıktı.

Sarı kırmızılı yönetim kurulu üyeleri Okan Böke, Dilek Kutlu, Ömer Cansever ve Emre Erdoğan’ın tedbir kararı davası ile alakalı vekalet verdikleri avukatın, 20.000 ila 70.000 arasında değişen tedbir teminat bedelini yatırmaması üzerine davaların düştüğü ortaya çıktı.

Dört yöneticinin vekalet verdiği avukatın bu unutkanlığı nedeniyle davalar düştü. Bununla beraber ibrasızlık kararına dair tedbir istemiyle çok sayıda başka dava da açılmıştı.

Galatasaray'da dün yapılan Divan Kurulu'nda, kulübün borcu ile ilgili yönetimden bu açıklama yapıldı...

İşte Galatasaray'ın net borcuFlorya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen Olağan Divan Kurulu toplantısında Galatasaray Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, mali raporlar hakkında açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporu bekleyen büyük tehlike
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u bekleyen büyük tehlike

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Beşiktaş, Şeref Bey'i andı
Son Dakika: Galatasaray'ın kritik davası ertelendi
Galatasaraylı Nigel Hayes, Zalgiris Kaunas ile anlaştı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa'ya gitti