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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Fanatik / Yakup Çınar
12.06.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u bekleyen büyük tehlike

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Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u bekleyen büyük tehlike

Galatasaray ve Beşiktaş FIBA'daki ceza dosyaları nedeniyle yeni sezon öncesi büyük bir tehkile ile karşı karşıya! İki dev kulüp bu dosyaları temizleyemezse yeni transferlerine lisans çıkartamayacak.

Futbolda ekonomik sıkıntılar nedeniyle UEFA'nın kıskacında olan Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor önümüzdeki sezon basketbol şubesiyle alakalı da sıkıntı yaşayacak.

Transfer yasakları nedeniyle iki dev kulüp şimdiye kadar 31 kez ceza aldı. Bu dosyalar yeni sezonda temizlenmez ise iki kulüp de transfer yapamayacak.

En çok Beşiktaş'ın dosyası var!

Beşiktaş'ın FIBA'daki dosya sayısı 16... Siyah-Beyazlı takımın erkek basketbol takımı ile alakalı 15, kadın basketbol takımını ilgilendiren ise bir dosyası bulunuyor.

Beşiktaş'ı bu anlamda en yakın kulüp ise Galatasaray. Sarı-Kırmızılı kulübün erkek takımının 13, kadın takımının da iki toplamda ise 15 dosyası var.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporu bekleyen büyük tehlike

Trabzon da sıkıntılı

Trabzonspor basketbol şubelesini kapatmasına rağmen FIBA'da 13 dosyası bulunuyor. Ayrıca Türkiye'deki tüm basketbol kulüplerinin FIFA'da toplamda 71 dosyası yer alıyor. Yeni sezon öncesi bu dosyalar kapatılmazsa bu kulüpler transfer yasağı ile karşı karşıya kalacak.

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporu bekleyen büyük tehlike

FIBA'da dosyası bulunan diğer kulüpler

Adana Aski 4 dosya

Pınar Karşıyaka 4 dosya

Torku Konyaspor Basketbol Kulübü 2 dosya

Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Spor Kulübü 1 dosya

Aliağa Petkim 2 dosya

Samsun Basketbol Kulübü 3 dosya

Best Balikesir Basketbol Kulübü 1 dosya

Yeşil Giresun Belediye SK 4 dosya

Eskişehir Basket Spor 2 dosya

Mugla Ormanspor Kulübü 1 dosya

Canik Belediye Spor Kulübü 1 dosya

Edirne Bld Edirnespor 1 dosya

Usak Sportif SK 1 dosya

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