Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u bekleyen büyük tehlike
Galatasaray ve Beşiktaş FIBA'daki ceza dosyaları nedeniyle yeni sezon öncesi büyük bir tehkile ile karşı karşıya! İki dev kulüp bu dosyaları temizleyemezse yeni transferlerine lisans çıkartamayacak.
Futbolda ekonomik sıkıntılar nedeniyle UEFA'nın kıskacında olan Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor önümüzdeki sezon basketbol şubesiyle alakalı da sıkıntı yaşayacak.
Transfer yasakları nedeniyle iki dev kulüp şimdiye kadar 31 kez ceza aldı. Bu dosyalar yeni sezonda temizlenmez ise iki kulüp de transfer yapamayacak.
En çok Beşiktaş'ın dosyası var!
Beşiktaş'ın FIBA'daki dosya sayısı 16... Siyah-Beyazlı takımın erkek basketbol takımı ile alakalı 15, kadın basketbol takımını ilgilendiren ise bir dosyası bulunuyor.
Beşiktaş'ı bu anlamda en yakın kulüp ise Galatasaray. Sarı-Kırmızılı kulübün erkek takımının 13, kadın takımının da iki toplamda ise 15 dosyası var.
Trabzon da sıkıntılı
Trabzonspor basketbol şubelesini kapatmasına rağmen FIBA'da 13 dosyası bulunuyor. Ayrıca Türkiye'deki tüm basketbol kulüplerinin FIFA'da toplamda 71 dosyası yer alıyor. Yeni sezon öncesi bu dosyalar kapatılmazsa bu kulüpler transfer yasağı ile karşı karşıya kalacak.
FIBA'da dosyası bulunan diğer kulüpler
Adana Aski 4 dosya
Pınar Karşıyaka 4 dosya
Torku Konyaspor Basketbol Kulübü 2 dosya
Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Spor Kulübü 1 dosya
Aliağa Petkim 2 dosya
Samsun Basketbol Kulübü 3 dosya
Best Balikesir Basketbol Kulübü 1 dosya
Yeşil Giresun Belediye SK 4 dosya
Eskişehir Basket Spor 2 dosya
Mugla Ormanspor Kulübü 1 dosya
Canik Belediye Spor Kulübü 1 dosya
Edirne Bld Edirnespor 1 dosya
Usak Sportif SK 1 dosya
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