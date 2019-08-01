Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Mirsad Türkcan, Kolarov transferini bitirmek için Roma'da
Fenerbahçe'nin uzun süredir kadrosuna katmak istediği Aleksandar Kolarov transferinde menajer Mirsad Türkcan, son noktayı koymak için Roma'ya gitti.
Sarı lacivertliler, kadrosuna katmak için girişimlerini uzun süredir sürdürdüğü Aleksandar Kolarov transferinde mutlu sona yaklaşıyor.
Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe'de menajerlik yapan eski basketbolcu Mirsad Türkcan, Kolarov transferini sonlandırmak için geçtiğimiz günlerde Roma'ya gönderildi.
Daha önce İstanbul'a gelip Fenerbahçe ile 2+1 yıllık olmak üzere 2.7 milyon euro'dan anlaşmaya varan Sırp yıldız, Roma'nın bonservis talep etmesi nedeniyle sarı lacivertli kulüple anlaşmaya varılamamıştı.
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