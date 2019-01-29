Son dakika! Fenerbahçe Tolgay Arslan transferini bitiriyor...
Fenerbahçe Tolgay Arslan transferinde son yaklaştı. Çarşamba günü son pürüzlerin giderilmesi durumunda transfer resmi olarak açıklanacak.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Yeni Malatyaspor maçının ardından verdiği transfer müjdeleri gerçekleşiyor. Fenerbahçe'nin uzun süreden beridir uğraştığı Tolgay Arslan transferinde sona gelindi. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki transfer pazarlığında iki takımın teklifi arasında çok az bir fark kaldığı belirtildi.
Fenerbahçe, Tolgay Arslan transferinde Şener Özbayraklı'yı da takas olarak siyah-beyazlılara verecek. Beşiktaş transfer görüşmelerinin başında Tolgay Arslan için Şener artı 5 milyon Euro talep ederken, transfer günlerinin sonlarına gelinmesinden dolayı siyah-beyazlılar katı tavrını yumuşattı.
Çarşamba günü gerçekleşecek son görüşmelerin neticesinde transferin açıklanması bekleniyor.
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