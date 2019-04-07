Son dakika: Bursaspor'da Samet Aybaba istifa etti
Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba, görevinden istifa etti!
TRT Spor'un geçtiği son dakika bilgisine göre deneyimli teknik adam Samet Aybaba, görevinden ayrıldı.
Bursaspor'dan yapılan açıklamada, "Samet Aybaba ile yapılan görüşmede değişimin gerekli olduğu konusunda görüş birliğine varılmış ve sözleşmenin karşılıklı olarak feshi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Kendisine Bursaspor’a yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür ediyoruz." denildi.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle