Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş için flaş iddia: Miguel Borja
Brezilya basını, Beşiktaş için flaş bir iddia ortaya attı. Siyah beyazlıların, Palmeiras’ta gelecek sezon planlamasında düşünülmeyen Kolombiyalı santrfor Miguel Borja için devrede olduğu yazıldı.
Başkan Fikret Orman’ın, “Transfer için oyuncu satmayı bekleyeceğiz” açıklamasının ardından Beşiktaş için flaş bir isim iddia ortaya atıldı.
Brezilya basını, gelecek sezon Palmeiras’ta forma giymek istemeyen santrfor Miguel Borja’yı, siyah beyazlıların kadrosuna katmak istediğini yazdı. Ayrıca aynı şekilde yeşil-beyazlı kulübün de 26 yaşındaki golcüye gelecek sezonun kadro planlamasında yer vermeyeceği edinilen bilgiler arasında yer alıyor.
Kolaylık sağlanacak
Palmeiras ve Borja’nın karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmak istemesi nedeniyle bir bilgiye daha ulaşıldı. Brezilya ekibinin, Kolombiyalı santrforun satışında zorluk çıkarmayacağı aksine kolaylık sağlayacağı haberde yer aldı. Tecrübeli futbolcunun, artık Avrupa’da forma giymek istediği ve bu yüzden Beşiktaş’ta oynamaya sıcak bakacağı belirtildi.
Kariyerinde 241 maça çıkan Borja, 93 kez rakip fileleri havalandırdı.
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