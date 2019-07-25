Beşiktaş'ta Orhan Ak tartışması
Avusturya’da yaşanan olayda korumalardan biri, “İstemiyorsan başka yere git, hadi yürü” şeklinde yanıt verdi.
Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Avusturya’ya giden Beşiktaş’ta, kafileyi havalimanında karşılaşan bir taraftar, yardımcı antrenör Orhan Ak’ın kendisinin yanından geçerek otobüse bindiği esnada “Orhan Ak’ı istemiyoruz” şeklinde tepki gösterdi.
Bu durum sonrasında müdahale eden güvenlik görevlileri, kadın taraftarı uyararak otobüsten uzaklaştırdı. Bu esnada bir görevlinin siyah beyazlı taraftara “İstemiyorsan başka yere git, hadi yürü” ifadelerini kullandığı belirtildi.
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