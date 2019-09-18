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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
18.09.2019 - 14:56, Son Güncelleme:

Son Dakika: Ali Koç'tan kural hatası açıklaması ve Fatih Terim'e gönderme!

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Son Dakika: Ali Koç'tan kural hatası açıklaması ve Fatih Terim'e gönderme!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündemle ilgili konularda çarpıcı açıklamalar yaptı. Koç, Alanyaspor maçında yaşananlarla ilgili TFF'ye resmi başvurunun yapılacağını ifade ederken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e de göndermede bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kural hatası tartışmaları ve gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

RESMİ BAŞVURUMUZ OLACAK

Koç, "Kural hatası gündemde. İtirazımız da olacak. Üçüncü günün 12'sine kadar başvuru yapmamız gerekiyor. TFF Başkanlığı'na başvuru yapıyoruz. MHK inceleyecek ve TFF'ye görüşünü iletecek ve nihai karar verilecek. Kural hataların bir tanesinde yayın sıkıntısı olduğu için yayıncı kuruluşla temasa geçtik ve bize yardımcı oldular. Teşekkür ediyoruz onlara da. Bize göre kural hatası var. Başkalarının görüşlerine saygı duyuyoruz. Bir tanesi yoruma açık, diğeri değil. Yeni düzenlemeler yorumcular tarafından da tam incelenmemiş. Federasyonun kulüplere, medyaya, daha sağlıklı bilgilendirme yapması önemli. Bize göre kural hatası var. Bu doğrultuda başvuru yapacağız." ifadelerini kullandı.

MHK BAŞKANI'NIN DEMECİNE CEVAP

Başkan Koç, MHK Başkanı Zekeriya Alp'in basına yansıyan açıklamalarıyla ilgili "Hukuk Kurulu diye bir kurum yok. MHK Başkanı futbol için önemli bir değer. Bu tecrübede birinin böyle bir açıklama yapacağını sanmıyorum. Kulağımla duymadığım için inanmıyorum. Başvuru yapılmadan böyle bir açıklamada bulunacağına ihtimal vermiyorum." dedi.

FATİH TERİM'E GÖNDERME: BİR İNSANIN SİCİLİ NASIL BU KADAR BOZUK OLABİLİR

Ali Koç, Galatasaray'da Fatih Terim'in aldığı cezanın sorulması üzerine, "Dünkü basın toplantısını duymadım. Dünya neler konuşuyor, Avrupa neler konuşuyor biz neler yapıyoruz. Bizim ülkemizde yok tweet 19:05'te atılmış o konuşuluyor. Bir insanın sicili nasıl bu kadar bozuk olabilir?" diye konuştu.

GEÇMİŞTE DONK OLAYI VARDI, MAÇ TEKRARLANDI

Alanyaspor maçıyla birlikte geçmişteki Kasımpaşa-Beşiktaş maçını hatırlatan Ali Koç, "1-0'öndeydik ve bariz üstünlüğümüz vardı. Defans ve kaleci hatası sonrası durum oluştu. Bir süre sonra kural hatası olabileceği konuşuldu. İkinci gol geldi daha sonra. Burada kural hatası söz konusu. Bunlar maçın sonucuna etki etti. Geçmişte Donk'un olayı vardı. Orada da MHK görüş belirtti  ve maç tekrarlandı. " dedi.

ÖZDEMİR'LE FOTOĞRAF BENİ RAHATSIZ ETMİYOR

Koç, TFF Başkanı Özdemir'le birlikte verdiği fotoğraf hakkında ise, "Nihat Özdemir ile verdiğim fotoğraf beni rahatsız etmiyor, bu olayı sizler büyütüyorsunuz. Federasyon üzerinde baskı yaratmak için gereksiz polemikler yaratılıyor. Enteresan bir dönemden geçiyoruz. Kim ortalığı ateşe çeviriyor ortada. Direkt benim ya da bizim yaptığımız bir şey varsa ona sor ama biz mümkün olduğunca dışarıda kalmaya çalışıyoruz." açıklamasını yaptı.

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