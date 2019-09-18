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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Voleybol
AA
18.09.2019 - 15:17, Son Güncelleme:

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda sponsorluk anlaşması

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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nda sponsorluk anlaşması

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ile Kafkas Mücevherat arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı.

Ülker Stadı'nda yapılan törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Başkan Yardımcısı Burhan Karaçam, yönetim kurulu üyeleri, sarı-lacivertli voleybol takımının başantrenörü Zoran Terzic, oyuncular Eda Erdem Dündar ile Naz Aydemir Akyol ve Kafkas Mücevherat Üst Yöneticisi Tolga Kırgız katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Burhan Karaçam, yeni sponsorluk anlaşmalarıyla büyük başarılar hedeflediklerini belirterek, "Başarıdan başarıya koşacağımıza inanıyoruz. Bu branşlar büyük destek almıyor. Ama bu sene voleybolcular, elde ettikleri başarılarla futbola yakın bir yerde herkesin gönlünde taht kurdu. Bu da sponsorluklara yansıyor. Çok önemsiyoruz sponsorlukları. Verilen destek için kulübümüz adına Kafkas Mücevherat'a teşekkür ederim." diye konuştu.

Tolga Kırgız ise yaptığı açıklamada, çok mutlu olduklarını aktararak, "Bize bu imkanı veren başta Ali Koç olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Sponsorluk anlaşmasının öncü olmasını diliyorum. Umarım birçok mücevher firması da sponsor olur kadın voleyboluna. İnşallah Fenerbahçe, sezon sonunda Avrupa şampiyonluğunu ülkemize getirecektir." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar ise Kafkas Mücevherat'ın sarı-lacivertli kulübü seçmesinin kendilerini gururlandırdığını vurgulayarak, "Kulübümüzdeki her sporcu hazine değerinde. Kafkas Mücevherat ile ışıldayacağız. Elimizden gelenin en iyisini bu sponsorluklara layık olabilme adına yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli takıma tekrar dönen Naz Aydemir Akyol, Fenerbahçe formasını yeniden giyecek olmasının gurur verici olduğunu dile getirerek, "Kafkas Mücevherat'a çok teşekkür ediyorum. Eşim 7-8 sene önce sizden boynumdaki kolyeyi alıp hediye etmişti. Umarım bu sezon da takımımıza uğurlu gelir." dedi.

Yeni sezon öncesi hazır olduğunu ifade eden Naz, "Avrupa şampiyonası öncesinde hazır değildim. Fiziksel olarak hazır olabileceğime inanmıyordum. İlk gün antrenmandan sonra odada ağladım. Ancak teknik kadro ve sağlık ekibinin büyük desteği var hızlı geri dönüşümde. Yeni sezona hazırım. Milli takımdaki başarılı performansımı burada da sergilemeye devam edeceğim." şeklinde görüş belirtti.

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