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Futbol
Haber Giriş: 07.01.2020 - 16:09,Son Güncelleme:/

Son dakika... Aleksandar Kolarov 1 yıllığına imzayı attı

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Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile anılan Aleksandar Kolarov kulübü Roma ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Transfer döneminde Fenerbahçe'nin çok istediği Sırp futbolcu Aleksandar Kolarov, kulübü Roma ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

Roma Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 34 yaşındaki Sırp oyuncunun kontratının 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.

İtalyan ekibine 2017 yılında katılan Kolarov, 113 maça çıktı ve 17 gol attı.

İmzanın ardından yıldız futbolcu Aleksandar Kolarov: "Kulübe çok teşekkür ederim, bu sözleşmenin benim için anlamı büyük" ifadelerini kullandı. 

Roma Kulübü transferi Twitter hesabından paylaştı:

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Son dakika... Aleksandar Kolarov 1 yıllığına imzayı attı

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