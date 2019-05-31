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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
31.05.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Son dakika! Abdullah Avcı Nevzat Demir tesislerinde

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Son dakika! Abdullah Avcı Nevzat Demir tesislerinde

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi başlıyor. Yıllık 12 milyon TL karşılığında 3 senelik anlaşmaya varılan Avcı'nın teknik heyetinde Medipol Başakşehir'de birlikte çalıştığı antrenörlerin yanı sıra Beşiktaş'ta forma giymiş camianın önde gelen isimleri de yer alacak. Avcı, bir dizi incelemelerde bulunmak için Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

Yayıncı kuruluşun haberine göre; siyah beyazlılarda Gökhan Keskin'in yeni dönemde aktif rol alacağı öğrenilirken, U21 takımının başında bulunan Yasin Sülün ve eski kaleci Hakan Çalışkan'ın da Avcı'nın ekibinde çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Bir an önce mesaiye başlamak isteyen Abdullah Avcı siyah beyazlıların Nevzat Demir ve Hakkı Yeten Tesisleri’nde incelemelerde bulundu. Avcı, personelle tanıştı ve bilgi aldı.

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Avcıdan Quaresma kararı Önümüzdeki sezon...
Avcı'dan Quaresma kararı! Önümüzdeki sezon...

Son dakika Abdullah Avcı Nevzat Demir tesislerinde

Yönetim kurulu üyesi Melih Aydoğdu'nun sorumluluğunu üstlendiği Beşiktaş altyapısının Nevzat Demir Tesisleri’ne taşınma faaliyeti de başladı. Siyah beyazlılar tesislerdeki sahaları bakıma alırken altyapı için ek saha ve otel binası inşaa edilecek.

Teknik direktör konusunu çözüme kavuşturan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da Abdullah Avcı'nın resmi imzayı atması ile hız kazanacak. Siyah beyazlıların Fransa'da sağ bek aradığı gelen haberler arasında.

Abdullah Avcı dün Başakşehir Tesisleri'nden böyle ayrılmıştı...

Abdullah Avcı vedalaşarak tesislerden ayrıldıMedipol Başakşehir Kulübü, teknik direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bugün öğlen saatlerinde Başkan Göksel Gümüşdağ ve Abdullah Avcı bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda karşılıklı olarak yolların ayrılması kararı çıktı. Yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından Başakşehir kulübü yazılı açıklama yaparken, Avcı ise basın mensuplarına açıklama yapmadan ayrıldı. Aracına binerek giden Abdullah Avcı'yı yöneticilerden Mustafa Eröğüt uğurladı.
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