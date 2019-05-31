Avcı'dan Quaresma kararı! Önümüzdeki sezon...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Beşiktaş'la 3 yıllığına anlaşan Abdullah Avcı, Başakşehir'de şampiyonluğu kaçırdığı üst üste iki sezonda elindeki yaşlı kadronun dezavantajını son haftalara girilirken fazlasıyla yaşamıştı.
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Tecrübeli çalıştırıcı, siyah-beyazlı takımındaki görevine 'takımı gençleştirme' hedefiyle başladı.
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Başkan Fikret Orman ve yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Bu takım yaşlı, gençleştirmemiz lazım" diyen Avcı'nın 28 olan yaş ortalamasını 25'e çekmeyi planladığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının bu düşüncesi, yönetim tarafından da memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
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Abdullah Avcı ayrıca Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde altyapıya ayrılan bölümün genişletilmesini ve scout ekibinin sayısının artırılmasını talep etti.
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BONUSLARLA BİRLİKTE 6 MİLYON EURO ALACAK
Avcı'nın bu isteklerine karşılık yönetime verdiği vaat ise, "Önümüzdeki birkaç yılın temelini bugünden atarak genç ve savaşan bir takım kuracağız" oldu. Öte yandan Abdullah Avcı'nın 3 yıllık mukavele karşılığında Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte 6 milyon Euro alacağı öğrenildi.
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ATIBA'DA BELİRSİZLİK
Beşiktaş, takımın en yaşlı ismi olan Atiba ile (36) biten sözleşmesini uzatma konusunda prensip anlaşmasına varmıştı. Kadroyu gençleştirmeyi planlayan Abdullah Avcı'nın, tam bir istikrar abidesi olan Kanadalı futbolcu hakkında ne karar vereceği merak konusu oldu.
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Bu arada deneyimli teknik adam, ilk etap kampına altyapıdan isimlerin yanı sıra kiralıktan dönen oyuncuları da dahil edecek.
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AVCI, QUARESMA'YI SİLDİ!
Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile gelecek sezonun kadro planlamasını da masaya yatırdı. Sabah'ın haberine göre, kadroyu gençleştirmeyi hedefleyen tecrübeli çalıştırıcının, 35 yaşındaki Quaresma'yı istemediği ifade edildi.
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Geçen sezon da ilk 11'de düzenli olarak şans bulamayan Portekizli oyuncu teklifler gelmesi durumunda satılacak.
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Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Ahmet Ürkmezgil de yıldız futbolcu için, "Ricardo Quaresma konusu bizim tasarrufumuzda değil. Hocamız Abdullah Avcı, Quaresma konusunda karar verecek olan isimdir. Avcı şampiyonluğa aç ve hırslı bir isimdir. Biz de genç ve aç bir kadro kuracağız" dedi.?
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GUTI DE HOCA OLUYOR!
Beşiktaş'ta teknik direktörlük bekleyen Guti Hernandez, bu isteği gerçeğe dönüşmeyince 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen görevinden ayrıldı. İspanyol hocanın ülkesinde bir takımla anlaştığı öğrenildi. Sezonun ilk yarısında Guti'ye birlikte teknik ekipte yer alan İlhan Mansız arkadaşına, "En az futbolculuğun kadar başarılı bir teknik adam olacağından şüphem yok. Yolun açık olsun" mesajıyla veda etti.
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YASİN SÜLÜN DE EKİPTE
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta birlikte çalışacağı ekibi belli oldu. Medipol Başakşehir'den 7 yardımcısını beraberinde getiren 55 yaşındaki çalıştırıcının teknik heyetine, Beşiktaş U21 takımında antrenörlük yapan Yasin Sülün de dahil oldu.
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İşte siyah-beyazlı takımın yeni teknik kadrosu: Orhan Ak, Recep Uçar ve Haluk Güngör (Yardımcı antrenörler), Caner Erol (Maç ve performans antrenörü), Ekrem Özerk Tufan (Fiziksel performans antrenörü), Can Kaplanoğlu (Bireysel performans antrenörü), Serdar Keşçi (Yardımcı analist) ve Yasin Sülün.