Avcı'dan Quaresma kararı! Önümüzdeki sezon...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAvcı'dan Quaresma kararı! Önümüzdeki sezon...
GeriFutbol Avcı'dan Quaresma kararı! Önümüzdeki sezon...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Futbol
Haber: Sabah
31 Mayıs 2019 - 08:23,

Avcı'dan Quaresma kararı! Önümüzdeki sezon...

Beşiktaş'la 3 yıllığına anlaşan Abdullah Avcı, Başakşehir'de şampiyonluğu kaçırdığı üst üste iki sezonda elindeki yaşlı kadronun dezavantajını son haftalara girilirken fazlasıyla yaşamıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/12

 Tecrübeli çalıştırıcı, siyah-beyazlı takımındaki görevine 'takımı gençleştirme' hedefiyle başladı.

2/12

 Başkan Fikret Orman ve yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Bu takım yaşlı, gençleştirmemiz lazım" diyen Avcı'nın 28 olan yaş ortalamasını 25'e çekmeyi planladığı öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının bu düşüncesi, yönetim tarafından da memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

3/12

Abdullah Avcı ayrıca Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde altyapıya ayrılan bölümün genişletilmesini ve scout ekibinin sayısının artırılmasını talep etti.

4/12BONUSLARLA BİRLİKTE 6 MİLYON EURO ALACAK

BONUSLARLA BİRLİKTE 6 MİLYON EURO ALACAK

 Avcı'nın bu isteklerine karşılık yönetime verdiği vaat ise, "Önümüzdeki birkaç yılın temelini bugünden atarak genç ve savaşan bir takım kuracağız" oldu. Öte yandan Abdullah Avcı'nın 3 yıllık mukavele karşılığında Beşiktaş'tan bonuslarla birlikte 6 milyon Euro alacağı öğrenildi.

5/12ATIBADA BELİRSİZLİK

ATIBA'DA BELİRSİZLİK

Beşiktaş, takımın en yaşlı ismi olan Atiba ile (36) biten sözleşmesini uzatma konusunda prensip anlaşmasına varmıştı. Kadroyu gençleştirmeyi planlayan Abdullah Avcı'nın, tam bir istikrar abidesi olan Kanadalı futbolcu hakkında ne karar vereceği merak konusu oldu.

6/12

 Bu arada deneyimli teknik adam, ilk etap kampına altyapıdan isimlerin yanı sıra kiralıktan dönen oyuncuları da dahil edecek.

7/12AVCI, QUARESMAYI SİLDİ

AVCI, QUARESMA'YI SİLDİ!

Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile gelecek sezonun kadro planlamasını da masaya yatırdı. Sabah'ın haberine göre, kadroyu gençleştirmeyi hedefleyen tecrübeli çalıştırıcının, 35 yaşındaki Quaresma'yı istemediği ifade edildi.

8/12

Geçen sezon da ilk 11'de düzenli olarak şans bulamayan Portekizli oyuncu teklifler gelmesi durumunda satılacak.

9/12

 Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Ahmet Ürkmezgil de yıldız futbolcu için, "Ricardo Quaresma konusu bizim tasarrufumuzda değil. Hocamız Abdullah Avcı, Quaresma konusunda karar verecek olan isimdir. Avcı şampiyonluğa aç ve hırslı bir isimdir. Biz de genç ve aç bir kadro kuracağız" dedi.?

10/12GUTI DE HOCA OLUYOR

GUTI DE HOCA OLUYOR!

Beşiktaş'ta teknik direktörlük bekleyen Guti Hernandez, bu isteği gerçeğe dönüşmeyince 1 yıl daha sözleşmesi olmasına rağmen görevinden ayrıldı. İspanyol hocanın ülkesinde bir takımla anlaştığı öğrenildi. Sezonun ilk yarısında Guti'ye birlikte teknik ekipte yer alan İlhan Mansız arkadaşına, "En az futbolculuğun kadar başarılı bir teknik adam olacağından şüphem yok. Yolun açık olsun" mesajıyla veda etti.

11/12YASİN SÜLÜN DE EKİPTE

YASİN SÜLÜN DE EKİPTE

Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ta birlikte çalışacağı ekibi belli oldu. Medipol Başakşehir'den 7 yardımcısını beraberinde getiren 55 yaşındaki çalıştırıcının teknik heyetine, Beşiktaş U21 takımında antrenörlük yapan Yasin Sülün de dahil oldu.

12/12

İşte siyah-beyazlı takımın yeni teknik kadrosu: Orhan Ak, Recep Uçar ve Haluk Güngör (Yardımcı antrenörler), Caner Erol (Maç ve performans antrenörü), Ekrem Özerk Tufan (Fiziksel performans antrenörü), Can Kaplanoğlu (Bireysel performans antrenörü), Serdar Keşçi (Yardımcı analist) ve Yasin Sülün.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilir

Sıradaki Galeri
Avcı'dan Quaresma kararı! Önümüzdeki sezon...
Abdullah Avcı'dan duygusal veda
Hatayspor - Gazişehir Gaziantep maçından kareler
Türkiye - Yunanistan maçından kareler...