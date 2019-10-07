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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
07.10.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Son 40 yılın en büyük düşüşü! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

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Son 40 yılın en büyük düşüşü! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş...

Süper Lig'de İstanbul'un "Üç Büyükler"i olarak adlandırılan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu sezon tarihi düşüşlerinden birini yaşıyor. Ligin en çok şampiyon olan takımları Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, 7. haftalar dikkate alındığında son 40 yılın en büyük düşüşüne engel olamadı.

Süper Lig'de 7. hafta geride kalırken Fenerbahçe 3 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgiyle 11 puan toplayarak 5. sırada yer aldı.  Son 2 sezonun şampiyonu Galatasaray ise 2 galibiyet, 4 beraberlik ile 1 yenilgi sonunda 10 puan elde etti ve 10. sırada kaldı.

En kötü performansı gösteren ve ikişer galibiyet, beraberlik, 3 yenilgiyle 8 puan toplayabilen Beşiktaş ise 12. sırada yer bulabildi.
İstanbul'un "Üç Büyükler"i, ortaya koydukları performansla 7. haftalar dikkate alındığında 39 sezon sonra sıralamada ilk dördün dışında kaldı.
Bu sezonun 7 haftalık bölümününde ilk dört sıra Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ve İttifak Holding Konyaspor'dan oluştu.

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- 1979-1980'da da ilk dördün dışında kalmışlardı

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, son olarak 1979-1980 sezonunda 7. haftalar itibarıyla ilk dördün dışında kalmıştı.
Söz konusu sezonda 16 takım mücadele ederken, 2 puanlık sistemde Beşiktaş topladığı 7 puanla 8. sırada yer aldı. Aynı puana sahip Fenerbahçe ise averajla 9. sırada bulunuyordu.

1979-1980 sezonuna çok kötü başlayan Galatasaray ise topladığı 5 puanla 16. ve son sırada yer alıyordu.  İstanbul'un "Üç Büyükler"inin kötü başladığı sezonun 7 haftalık bölümünde ilk dört Trabzonspor, Gaziantepspor, Bursaspor ve Göztepe'den oluşmuştu.

Sonraki haftalarda yükselişe geçen Fenerbahçe, söz konusu sezonu 35 puanla 2. sırada bitirdi. Galatasaray 29 puanla 9. olurken, Beşiktaş aynı puanı toplayarak 11. sırada kaldı.

1979-1980'un ardından oynanan 39 sezonda "Üç Büyükler"den en az biri 7. haftalarda ilk 4'ün içinde yer almıştı.



- Beşiktaş'ın kabus sezonları

İstanbul'un "Üç Büyükler"i içinde 2019-2020'ye en kötü başlayan Beşiktaş, son 40 sezonda buna benzer kabusları daha önce 4 defa yaşadı.
Siyah-beyazlı takım, 2012-2013, 2005-2006 ve 1980-1981 sezonlarında 7. haftaları 11. sırada tamamladı. Beşiktaş, 2004-2005'te ise 13. sırada kaldı.

- Galatasaray 3. kez düşüşte

2019-2020'nin ilk 7 haftasında topladığı puanla 10. sırada yer alabilen Galatasaray, 1984-1985 sezonundaki durumu tekrarladı.
Sarı-kırmızılı ekip, 1989-1990 sezonunda ise 7 maç sonunda 13. sırada kendine yer bulabilmişti.

- Fenerbahçe'nin düşüş yaşadığı sezonlar

Geçen sezonun 7. haftasında 14. sırada kalan Fenerbahçe, 2016-2017'de ise 9. olabilmişti.
1990-1991'de 10. sırada kendine yer bulabilen sarı-lacivertli ekip, 2008-2009 sezonunda da aynı performansı tekrarladı.
Fenerbahçe, 1986-1987 ve 1987-1988 sezonlarında ise 7 haftalık bölümü 12. sırada tamamladı.

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