Son Dakika: Galatasaray'da hedef tahtasındaki 4 isim! Selçuk İnan'ın da üzeri çizildi...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika: Galatasaray'da hedef tahtasındaki 4 isim! Selçuk İnan'ın da üzeri çizildi...
GeriFutbol Son Dakika: Galatasaray'da hedef tahtasındaki 4 isim! Selçuk İnan'ın da üzeri çizildi...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
07.10.2019 - 07:49, Son Güncelleme:

Son Dakika: Galatasaray'da hedef tahtasındaki 4 isim! Selçuk İnan'ın da üzeri çizildi...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Gençlerbirliği deplasmanından kötü bir futbol ortaya koyup sahadan 0-0 beraberlikle ayrılan Galatasaray’da karşılaşma sonuna Fatih Terim’in açıklamaları damga vurdu.

Ali Naci KÜÇÜK / Spor Arena

90 dakika sonunda sahada ortaya konan futbola tepki gösterip “Kendime de eksi puan yazıyorum” diyen Terim adeta, ocak ayındaki ara transferde operasyona imza atacağının sinyallerini verdi. Tecrübeli teknik adam, “Galatasaraylılar sabretsin. Ocak’ta neler olacak göreceksiniz. Galatasaray forması giyenlerin böyle bir şeye hakkı yok. Bunlar değişecek” sözleri ile bazı oyuncularını açık şekilde eleştirdi.

Martin Linnes ocak ayında Galatasaraya geri dönüyor
Martin Linnes ocak ayında Galatasaray'a geri dönüyor!

Ortaya Taylan veya Jimmy

G.Saray Teknik Direktörü Terim’in sahadaki müadelesini beğenmediği ve üstünü çizdiği dört ismin Selçuk İnan, Mariano, Yuto Nagatomo ve Younes Belhanda olduğu öğrenildi. Jean Michael Seri’nin zehirlenmesi sonrasında Selçuk İnan’a ilk 11’de şans veren Fatih Terim’in, tecrübeli oyuncusunun saha içindeki
oyunu sonrasında bu tercihi nedeniyle büyük bir pişmanlık yaşadığı belirtildi. Selçuk’un maç boyunca birçok pozisyonda topa koşamaması, fiziksel olarak sahadaki görüntüsü ile üzerinin çizilmesine neden oldu. Terim’in kalan süreçte Seri’ye alternatif olarak Taylan veya Jimmy’ye şans vereceği öğrenildi.

Belhanda da radara girdi

Hedefte olan diğer iki isim ise Galatasaray’ın bekleri Nagatomo ve Mariano… Sezon sonunda kontratları sona erecek olan Mariano ve Nagatomo da, artık zayıf halka haline geldi. Her iki futbolcu da kızağa çekilecek, bu ikilinin yerine de beklere Şener Özbayraklı ile Ömer Bayram-Emre Taşdemir ikilisinden biri monte edilecek. Belhanda da, saha içindeki mücadelesi ve performansı ile Terim’in beğenmediği, eleştirdiği isimler arasında yerini aldı. Basit top kayıpları, mücadele gücündeki anormal düşüş, saha içinde sorumluluk almaması nedeniyle Belhanda da, artık radara girdi.

Son Dakika: Galatasarayda hedef tahtasındaki 4 isim Selçuk İnanın da üzeri çizildi...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Selim Soydan: Pozisyon bana göre penaltıydı
Altay'ın performansı Harun'a formayı unutturdu
Martin Linnes ocak ayında Galatasaray'a geri dönüyor!
Oğuzhan - Melisa Aslı çiftinden müjdeli haber