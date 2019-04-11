Sofiane Feghouli'den şok Fenerbahçe sözleri
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofiane Feghouli, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.
Cezayir basınına konuşan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, derbiden galip ayrılacaklarını belirterek, "Bu maç öncekilerden tamamen farklı olacak. Biz şampiyonluğa oynuyoruz, rakibimiz ise alt sıralardan yükselmeye çalışıyor. Bu deplasmanda uzun zamandır kazanamıyoruz. Bu sefer kazanmalıyız. Derbide 3 puanı almak için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
Galatasaray ile 2. yarıda yükselişe geçen 29 yaşındaki oyuncu, bu sezon 32 maçta 2108 dakika süre buldu ve 9 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 14 Nisan Pazar günü 19:00'da başlayacak.
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